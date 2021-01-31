冬天进家，半小时后再洗澡

天寒地冻的日子，不少人回到家中，就想立马洗个热水澡暖暖身子，却不知这是很危险的。东南大学附属中大医院心血管内科主任马根山表示，中老年人血管弹性差，身体调节功能有所衰退，对于有心脑血管疾病的患者，从寒冷的户外回家后直接洗热水澡很容易引发心梗。

冬天安全洗澡，心血管不好的人群最好遵循几个原则：

1.从外面回到家中，不要直接进卫生间洗澡，应休息30分钟至1个小时，让身体逐渐暖起来后再洗。

2.有些人冬季洗澡，喜欢把水温调得较高。洗澡水温度与体温相当，最好不超过40℃。先打开花洒，让热水蒸汽提高浴室温度，待浴室变暖后，再开始沐浴。若天气特别冷，或体质较差，也可以在洗澡前打开电暖炉、浴霸等。

3.浴室内温度高，洗完澡出浴室温度骤降，也容易诱发心梗。马根山表示，突然的寒冷刺激会引起冠状动脉骤然收缩，出现急性心肌缺血缺氧，严重时诱发心绞痛甚至心肌梗死。洗澡后一定要把身上的水擦干，披上睡衣，待身体逐渐适应外面温度后再走出浴室。

4.洗澡的时间要控制在10~15分钟左右，以免长时间处于封闭、不透气的环境，导致身体缺氧、供血不足。浴室要有通风设备，可用换气扇促进空气流通。（本报特约记者 蔡逸秋）