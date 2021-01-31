低头看手机，辫子肌闹脾气

42岁的陈先生总感到右侧头痛，疼痛剧烈时，甚至想捶打自己的脑袋，有时还伴有头晕、心慌、胸闷等症状。他做了头部核磁共振，却未发现任何异常。辗转多次之后，陈先生来到我院就诊。

经详细查体发现，陈先生的双侧胸锁乳突肌压痛明显，特别是右侧，于是确诊为胸锁乳突肌肌筋膜疼痛综合征。胸锁乳突肌又名“辫子肌”，位于颈部两侧，颈阔肌深层。当其下端固定时，头颈转向左（右）侧时，对侧肌肉发生收缩；两侧收缩时，可以完成低头和仰头的动作（前屈和后伸）。当其上端固定时，胸锁乳突肌便可以上提胸廓，有助人体吸气。如果人们长时间低头，就会造成胸锁乳突肌长期收缩，进而损伤。当它出现劳损时，容易卡压局部神经及血管，导致患者出现颈痛、头晕头痛、恶心呕吐、胸闷心悸等症状，严重者还会出现一过性黑矇、晕厥或昏迷等，不可小觑。陈先生就是由于平时长期伏案工作，下班又沉迷手机游戏造成的。

如果将脸转向一侧，用手在对侧耳朵下面摸到一条很粗大的肌肉，捏之有硬结，且感到疼痛，特别是与对侧不一致时，就该考虑胸锁乳突肌存在问题了。患者应停止损伤胸锁乳突肌的不良工作或生活习惯，如长时间伏案工作、一直低头玩手机等；其次，进行适当体育锻炼，如游泳、打羽毛球、颈肌锻炼等，更换适合的枕头也可以放松颈部肌肉。症状严重者可通过服用放松肌肉的药物，接受热疗或超激光治疗及局部的针刺松解来缓解症状。