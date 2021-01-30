核桃乳健脑作用获相关机构研究肯定

核桃营养与大脑记忆力的关系一直是学界重点研究的课题，2018年，中国疾控中心在一项针对提升人类记忆力的研究报告中指出，连续三十天食用含有24g核桃仁的核桃乳，就能提升记忆力。国内核桃乳品牌六个核桃实现科研转化落地，以CDC研究为蓝本，推出新品六个核桃2430。

核桃补脑又添新实锤

脑是人体最复杂的器官，虽然重量仅约1.35千克，但里面却包含了数以十亿计的神经元，同时每一个都与成千上万的神经元相联系，如何提升记忆力，让大脑保持完美健康状态，一直是世界科研界致力于解决的难题。

2018年，中国疾控中心营养与健康所中心实验室通过人体试食试验结果表明：受试者连续服用核桃乳饮品(由养元饮品六个核桃提供)30天后，试食组的指向记忆、图像自由回忆以及人像特点联想回忆三项分测验量表分及记忆商高于试验前。由此可见，核桃乳具有辅助改善记忆的功能。因此科学家们得出“核桃植物蛋白饮料具有辅助改善记忆功能的作用”的重要结论，之后该项研究更被学术期刊刊登。

中国疾控中心营养与健康所中心实验室副主任宫照龙指出，每天坚持饮用含24g核桃的核桃乳对记忆有显著的正向作用；这是因为，核桃是对认知和记忆行为研究观察较为集中的坚果，动物实验观察就表明核桃具有改善动物认知功能以及学习、记忆能力的作用。

2021年1月6日，科技部官网最新发布的题为《科学家发现必需omega-3脂肪酸对发育中的大脑有调节作用》指出，必需Omega-3脂肪酸（ n-3 PUFA）对于大脑的功能发育成熟至关重要。在流行病学研究中，母亲摄入n-3 PUFA与减少多种神经系统疾病有关，但对n-3 PUFA缺乏影响中枢神经系统发育的机制了解甚少。

中国农业大学原食品营养与安全系主任何计国曾介绍，核桃中含有最丰富的Ω3脂肪酸，多吃核桃类的坚果食品，对于神经有很好的补益作用。特别是核桃中的高卵磷脂含量，可以为机体提供胆碱，形成神经递质乙酰胆碱，从而维持神经系统的功能。资深营养专家、中国老年保健协会膳食指导专委会名誉会长孙树侠，也特别强调了核桃中Ω3脂肪酸的脑营养功效

深耕科技创新 推广健康养脑生活方式

作为一家拥有二十多年核桃健脑营养提炼和挖掘经验的企业，2020年，养元六个核桃在中国疾控中心关于“核桃乳能有效提升记忆力”的科研成果启发下，推出了六个核桃2430。六个核桃2430不仅将疾控中心的科研成果引入其新品创新研发的顶层设计之中，提供 “一天一罐 三十天提升记忆力”的健脑解决方案，同时，配以0香精、0胆固醇、0反式脂肪、0蔗糖的无负担配方，让科学健康养脑成为人人可轻松享受的一种新生活方式。

据悉，六个核桃2430每罐含有的24克核桃，全部是精选自新疆、云南、太行山三大黄金产区的优质核桃。选择这三个地区，也是科学实证的结果。

据介绍，为了坚持让核桃营养发挥到最大，六个核桃更不断对工艺进行升级创新。从填补国内多项空白、解决了“苦、涩、腻、营养浪费”行业难题的“5·3·28”工艺；到历经5年、无数次尝试后，研发出的去除了核桃仁种皮苦涩物质，将核桃及其种皮中的蛋白质、脂肪等营养成分利用率提升至97%以上的全核桃CET冷萃工艺；再到将核桃乳研磨颗粒的平均直径达到纳米级别，保证了核桃营养完整性的“五重细化研磨”工艺。

据了解，如今养元六个核桃依靠行业领先的六大研发中心和一个国家级实验室，即中国轻工业核桃饮品重点实验室、河北省企业技术中心、河北省植物蛋白饮品发酵工程实验室、河北省核桃饮品工程技术研究中心、六个核桃院士工作站、六个核桃博士后科研工作站，以及国际资质互认的CNAS实验室，正积极地将更多权威科研成果不断落地，以助力解决人类共同面临的脑健康问题。