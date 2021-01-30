北京核酸检测费用下调并纳入医保报销

大兴区天宫院街道聚集性疫情目前已得到有效控制。昨天下午，北京市第223场新冠肺炎疫情防控新闻发布会举行，市高级人民法院、大兴区政府、市疾控中心等部门的相关负责人介绍了本市疫情防控的最新进展。据介绍，此次大兴区局部聚集性疫情传播的主要途径为家庭密切接触，共涉及12个家庭，目前已有3个家庭全员感染，家庭续发率为63%。此外，本市再次下调核酸检测费用，并由医保基金和财政共同负担。

1月29日，北京市召开第223场新冠肺炎疫情防控新闻发布会。北京青年报记者获悉，自1月17日大兴区天宫院街道发生聚集性疫情以来，经过有力有效的防疫举措，目前已得到有效控制，但不排除还有零星散发病例的发生。家庭密切接触为本次疫情传播的主要途径，32例核酸检测阳性病例共涉及12个家庭，已有3个家庭全员感染。

确诊病例多次核酸检测结果为阴性

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，1月28日，北京新增1例本地新冠肺炎确诊病例和1例疑似病例。

确诊病例住址为大兴区天宫院街道融汇社区。1月17日在社区进行核酸检测结果为阴性。1月18日作为确诊病例的密切接触者，进行集中隔离医学观察，1月19日其家人确诊，其间多次进行核酸检测，结果均为阴性。1月27日核酸检测结果为阳性，1月28日转至区属医疗机构，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型，目前已转至定点医院治疗。

确诊病例涉及区域和场所包括大兴区天宫院龙湖天街购物中心、海淀区东王庄小区和海淀区圣熙8号商场。

疑似病例住址为大兴区天宫院街道融汇社区。1月23日进行集中隔离医学观察，1月25日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月28日诊断为疑似病例。

据介绍，上述确诊病例和疑似病例已开展流行病学调查，对其居住等场所进行消毒，按要求落实管控措施。

大兴增设24小时疫情防控专线

发布会现场，大兴区副区长韩新星介绍了重点风险人群排查情况。截至1月29日12时，已累计排查13819人次，其中研判为密接2192人，全部落实相应管控措施。同时，通过市级“大数据”派单核查，对龙湖天街购物中心、融汇社区、凯德Mall商场、荟聚购物中心到访人员及地铁同行人员开展信息核查工作。截至目前，已累计核查93397人，其中区内管控82860人，均已落实相应管控措施。

此外，据韩新星介绍，结合近期疫情防控形势，大兴区新增24小时区级疫情防控专线，受理范围主要为疫情类诉求。专线号码为010-61231234，自2021年1月29日0时开通运行。专线实行专人接听，接到群众来电后，工作人员会详细记录来电人的基本信息、具体诉求，对反映的问题按照政策要求，能立即答复的即时答复，无法直接答复的将转交相关部门办理，按照时限答复市民。

家庭密切接触为主要传播途径

庞星火介绍，截至1月28日24时，大兴区局部聚集性疫情涉及32例核酸检测阳性病例，除1例病例外，其余均与天宫院街道融汇社区存在明确流行病学关联。

家庭密切接触为本次疫情传播的主要途径，尚无大规模在办公场所或商厦传播，共涉及12个家庭，家庭成员共42人，其中9个家庭均有续发。目前，已有3个家庭全员感染，家庭续发率为63%。

市疾控中心应用深度测序技术，对大兴区局部聚集性疫情中的23例病例阳性标本，以及2份外环境标本进行全基因组测序分析，结果高度同源，均为同一传播链。

此外，对西城区在核酸检测中报告1例既往在英国感染新冠病毒的确诊病例样本，进行全基因组测序分析，结果提示，病毒属于L基因型欧洲家系分支2（B.1.110.3），与该病例既往感染的病毒分支相同，非新冠病毒英国变异株，非大兴区局部聚集性疫情病毒，无基因关联性，不属于同一传播链，初步考虑其复阳的可能性大。

此次疫情流调中发现，家庭密切接触为本次疫情传播的主要途径。庞星火表示，冬季家庭内的防控尤为重要。冬季室内开窗通风是预防呼吸道传染病的重要手段之一，每天坚持2至3次、每次10至20分钟，使室内空气流动。居家医学观察人员尽量单独居住，保持居室通风，单独用餐，有条件的使用专用厕所，并及时清洁消毒。

文/本报记者 王斌 蒲长廷 李泽伟

发布

核酸检测费用下调并纳入医保报销

昨天的发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市卫生健康委副主任张华表示，对“应检尽检”人群，继续执行现行规定，检测费用由医保基金和财政共同负担。“对‘愿检尽检’人群，实行医保和非医保人群分类管理，其中本市医保人员的检测费用纳入基本医疗保险支付范围，按城镇职工和城乡居民基本医疗保险政策规定报销，医保报销后个人自付部分，由个人负担。”张华表示。

张华强调，从1月28日起，将“新型冠状病毒核酸检测”项目最高指导价格由原来的单检120元/次、5：1混检40元/次、10：1混检30元/次，分别调整为80元/次、30元/次、20元/次。价格不得上浮，下浮幅度不限。“这是北京第三次下调核酸检测价格。检测机构可根据检测人员的具体情况，提供单检和5：1、10：1混检服务，供群众选择。”张华表示，除公立医疗机构和疾控机构严格执行新的价格政策外，全市58家第三方检测机构除了已暂停核酸检测业务的3家机构外，其他55家均已同步进行价格调整，并通过微信公众号、官方网站、小程序等向社会进行公示。

目前，北京具备核酸检测能力的机构共252所，每日最大检测能力75万单样本。近期先行在全市三级甲等综合医院和各区的区域医疗中心单独设立核酸检测门诊，并将逐步扩大到二级以上医疗机构，为不需要诊疗服务的群众，提供核酸采样、检测、结果反馈和报告查询服务，并且不收取医事服务费。“开设核酸检测门诊后，这些群众不用和其他患者一起排队等候，采完样就可以回家，检测结果24小时内反馈，通过健康宝等方式可以查询。”张华说。

据悉，市卫健委已公布全市核酸检测机构名单和网站、电话等预约方式，要求检测机构加大预约号源数量，避免扎堆聚集。同时，继续通过114统一挂号平台、京医通预约挂号平台、医疗机构网站、预约电话、公众号、小程序、APP等方式，为市民提供非现场预约服务，并动态调整各预约渠道号源比例。医疗机构仍保留自助机等现场预约，方便群众随到随检。

文/本报记者 王斌 蒲长廷 李泽伟 解丽

通报

郭文思故意伤害案一审宣判死刑

昨天的发布会上，北京市高级人民法院党组成员、副院长蓝向东通报，市二中院以故意伤害罪判处被告人郭文思死刑，剥夺政治权利终身。

蓝向东介绍，该案是一起妨害疫情防控的恶性犯罪案件，曾引起社会广泛关注。1月29日上午，北京市第二中级人民法院对北京市人民检察院第二分院提起公诉的被告人郭文思故意伤害案作出一审判决。此前，北京市高级人民法院作出裁定，以郭文思所获减刑均系利用不正当手段获得，对郭文思减刑的裁定均确有错误为由，撤销对郭文思的九次减刑裁定，恢复对郭文思原判无期徒刑，剥夺政治权利终身刑罚的执行。此次，市二中院以故意伤害罪判处被告人郭文思死刑，剥夺政治权利终身，与其前罪恢复执行的刑罚并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

市二中院经审理查明，2020年3月14日，被告人郭文思到本市东城区一超市购物，在收银台结账时，因其将佩戴的口罩摘至脖颈处，在后面等待结账的段某某提示郭文思要正确佩戴口罩，遂引起其不满，郭文思走到段某某面前进行指责，用右手猛推段某某左肩，并用右脚勾绊其脚部，致段某某仰面倒地不起，后又俯身上前扭转其颈部。随后，郭文思还将见状上前拦阻其离开的两名超市员工打伤。段某某被送医后经抢救无效死亡。

市二中院经审理认为，在本市疫情防控应急一级响应期间，被告人郭文思因在公共场所未正确佩戴口罩被提醒后心生不满，即采用猛推、勾绊的方式将被害人摔倒在地致其颅脑损伤死亡，随后殴打前来拦阻的两名超市工作人员，造成一人死亡、二人受伤的特别严重后果，其行为构成故意伤害罪，且所犯罪行极其严重，依法应予惩处，并与其之前所犯故意杀人罪恢复执行的无期徒刑，剥夺政治权利终身并罚。据此，作出上述判决。

蓝向东介绍，北京市第二中级人民法院、西城区人民法院在同日宣判的，还有与“郭文思减刑案”相关的隋建军等受贿、徇私舞弊减刑案以及郭万普等行贿案。另据悉，在法院审理期间，东城区民政局根据《北京市见义勇为人员奖励和保护条例》等相关规定确认3名被害人符合见义勇为认定条件，并给予其褒扬和奖励。

部分农村、社区和商超等疫情防控仍存漏洞

昨天的发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组监督组办公室主任肖飒通报，本市部分农村、社区，市场主体、公共机构及重点场所和社会面疫情防控仍存漏洞。

在农村和社区疫情防控方面，仍有部分地区出入管理不严格，部分农村“七小门店”防控措施落实不到位。如大兴区清源街道康庄路50号院和康庄中巷4号院小区，人员车辆可以随意进入，只测温，不查证验码登记。房山区良乡镇鲁村卡口管理不严，有行人未经检查直接从出口进入。平谷区马昌营镇马昌营村鑫风桥食品店、柳青生活超市，山东庄镇大坎村华益春百信药店未对进店顾客验码测温。密云区河南寨镇下屯村北京柏路顺发商贸有限公司未对进店人员进行测温，食品从业人员未佩戴手套。通州区宋庄镇喇嘛庄村“东北第一锹”餐饮店、辛店村迎客惠超市储存、销售的冷冻肉无法提供来源证明，且与其它生熟食材混放，存在风险。

在社会面疫情防控方面，仍存在测温验码登记执行不严格，口罩、手套佩戴不规范的问题。如西城区展览路街道锦绣园旅社、朝阳区东湖街道大望京社区保利嬉林园小区水果超市、顺义区仁和镇金紫银商务酒店未对进店人员验码测温。东城区体育馆街道北京特吉特菜市场个别海鲜摊位、猪肉摊位销售人员未佩戴口罩和手套处理食品。门头沟区大峪街道峰华合利汽车装饰中心，延庆区儒林街道儒林苑社区菜鸟驿站、北门烟酒果蔬超市部分工作人员未佩戴口罩。

在教育机构、文化娱乐等重点场所防控方面，仍有部分单位未严格执行防控要求、未认真落实防控措施。如海淀区海淀街道精锐培训学校（紫金大厦校区）、中关村街道北京博师京誉教育咨询有限公司（和盛大厦校区）仍存在线下培训行为。丰台区太平桥街道银都酒店、小辣椒歌厅部分工作人员未佩戴口罩；花乡草桥羽毛球馆测温登记不严格。石景山区古城街道巨大网咖进店人员佩戴口罩不规范。

肖飒介绍，有的属地和职能部门责任意识不强，监督检查浮于表面，工作不细、作风不实。如东城区前门街道、丰台区东铁匠营街道、怀柔区怀柔镇等存在问题较多，必须予以高度重视。

本组文/本报记者 李泽伟 蒲长廷 王斌

现场

大兴5个封控社区每天消杀4次

昨日，北京青年报记者从大兴区获悉，自1月17日起，大兴区蓝天救援队和森林防火救援队承担起了天宫院街道5个封控社区的消杀任务。每天8点、12点、16点和20点各消杀一次，每次大约需要两个小时。

消杀队员全部住在队部

“我们的任务主要是对各社区步行梯、电梯入户大厅、消防通道、地下车库、垃圾桶和公共设施，以及室外环境进行覆盖式消杀。”大兴区蓝天救援队队长孙建国说，封控社区基本都是18层以上的高层住宅楼，队员们每天要背着20多公斤的设备，一层一层进行消杀，“一趟下来非常消耗体力，出去执行任务时都倍儿精神，回到队部往往会瞬间疲惫”。

孙建国介绍，从去年新冠肺炎疫情发生起，大兴蓝天救援队就积极参与防疫消杀工作，集中隔离观察点、转运车、核酸检测场地、封闭社区……消杀任务很艰巨，但他和他的队友们从未退缩，即使再累也会坚决完成任务。

“为确保队员的消杀工作不会对高风险地区以外的环境造成不安全影响，参与这次志愿服务的所有队员全部住在队部，不回家！”孙建国说，由于天宫院街道防疫消杀任务时间比较长，队里要求必须是健康宝信息正常、核酸检测阴性、可以持续7天执行任务的队员才可以参加。

志愿者请年假参加消杀

梁潇潇是一名大一学生，也是大兴蓝天救援队里最小的队员。他的家就在天宫院，距队部直线距离仅一百多米，但自从1月17日住进队部，至今都没有回过家。他说：“加入‘蓝天’做志愿者，为大兴防疫作贡献，是非常有意义的事，我想过一个有意义的寒假！”

大兴蓝天救援队的队员都是志愿者，平时都有各自的工作生活，但他们都说“疫情不退，我们不退”。为了能参加这次任务，许多队员都请了年假。今年44岁，网名为“蓝天感觉”的队员就是其中一位，他说：“疫情不结束，生活就无法恢复正常，现在最重要的是尽快消除疫情。”

作为队长的孙建国更是以队部为家，他的父亲突发高血压时，他正在执行消杀任务，只能委托朋友帮忙替他送父亲去医院。他说：“任务在先，作为指挥员，我必须留在任务现场。”

40名队员“秒回”参加消杀

与“久经沙场”的蓝天救援队不同，大兴区森林防火救援队是一支刚刚成立一个多月的“新生”。据队长李晨萌介绍，这次参与天宫院消杀工作，是他们接到的第一个“重要任务”。“愿意参加的，就Call‘1’吧！”李晨萌说，他在微信群里发布任务后，仅一两分钟，40名队员就全部回复了“1”。

“我们救援队之前没有执行过防疫消杀任务，但疫情就是命令，我们必须马上进入状态。”李晨萌介绍，在蓝天救援队的指导下，他和队员们很快就掌握了消杀要领，可以独当一面了。

现在，队员每天对融汇社区等4个小区进行消杀工作，涉及40栋住宅楼，2栋商业楼，76个单元楼道，消杀地上面积达到29万平方米，车库面积11.78万平方米。

“由于都是‘新生’，开始背着20多公斤的设备上下楼消杀有点‘吃不消’，我们就采取了倒班制。”李晨萌说，通过十多天的工作，队员们已适应了工作强度，可以做到一人一台设备了。随着对社区环境的熟悉，工作效率也提高了很多。

文/本报记者 蒲长廷 供图/大兴区政府

提示

接种新冠疫苗后仍需做好防护措施

庞星火提示，要注意家庭内环境的清洁消毒。做好个人健康监测，如出现发热、干咳等症状，不要带病上班上学，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊就医，并主动告知医务人员旅居史、接触史等情况，便于及时排查。

对于市民关心的问题，比如打了疫苗是否还需要核酸检测？是否还需要佩戴口罩？庞星火回应，国务院联防联控机制新闻发布会提示，接种疫苗可以在一定程度上降低感染风险，但任何疫苗的保护效果都不能达到100%，少数人接种后仍可能不产生保护力或者发病。现阶段新冠疫苗接种人数还比较少，人群免疫屏障尚未建立；而国外新冠疫情仍然严峻，我国面临的输入风险较大。鉴于上述情况，目前接种新冠疫苗后仍需要做好戴口罩、勤洗手、开窗通风、保持社交距离等个人防护措施，必要时仍应配合相关部门进行核酸检测。

文/本报记者 李泽伟 王斌 蒲长廷