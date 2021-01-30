青岛全面打造半小时爱心献血圈

“现在献血越来越方便了，以前要跑到市南献血屋，现在崂山设了点，很方便崂山周边的献血者。”近日，青岛市崂山区金家岭街道社工王珍冰说。2020年山东省青岛市增设和更新献血屋被纳入了市办实事，增设和更新献血屋将逐步建成以血站为中心，辐射三市七区的献血网络，运用物联网技术实现全市献血屋智能化管理，全面打造半小时爱心献血圈。

据了解，2020年在青岛市增设献血屋5个，更新献血屋4个；2021年计划再增设献血屋3个，更新献血屋1个，到2021年底全市将达到20个献血屋。新建成的献血屋内配有智能迎宾系统、智能测温预警系统、智能献血服务机器人、自助登机分体机，能够通过人脸识别进行人机交互，拉进工作人员和献血者的距离，并对体温异常等特殊情况做到及时预警，带给献血者更加智能化的献血体验。

青岛市中心血站站长逄淑涛表示，献血屋不仅是连接献血者和临床患者的纽带和桥梁，更是岛城的地标性建筑，也是城市应急服务体系中的重要一环，可以为市民提供休息、医疗救援支持等。据统计，截至2020年12月中旬，青岛市共有126515人次参与无偿献血，累计捐献全血4062.1万毫升，同比增长9.35%；捐献血小板22342个治疗量，同比增长4.71%。