“清肺排毒汤”治疗新冠肺炎作用机制

据新华社上海1月27日电 （记者田晓航、仇逸）记者从上海中医药大学交叉科学研究院获悉，该院张卫东教授团队通过系统药理学方法研究了“清肺排毒汤”治疗新冠肺炎的作用机制，相关研究论文近日正式发表于植物药理学国际期刊《植物药》。

研究发现，从分子水平上看，“清肺排毒汤”口服后的12个入血成分可通过作用于与新冠肺炎密切相关的55个靶点，进而在治疗中发挥重要作用。其中4种化合物和7个靶点是“清肺排毒汤”发挥效应的关键分子。

从通路水平看，24条重要通路与55个重要靶点相互作用，一共形成5个功能模块，对应于“清肺排毒汤”在免疫调节、器官保护、损伤细胞清除、抗炎等方面的作用。网络层面分析发现“清肺排毒汤”可调控6大生物学过程和4个器官系统对应的10个靶点子网络，进而发挥免疫调节、抗感染、抗炎和多器官保护作用。分子对接发现“清肺排毒汤”的化合物可能与6种与新冠病毒蛋白相互作用的宿主蛋白结合，提示“清肺排毒汤”可能有一定的抗病毒作用。

研究团队专家张卫东教授、赵静教授认为，上述研究为“清肺排毒汤”如何治疗新冠肺炎提供了实验支撑，加深对“清肺排毒汤”的理解，促进该方剂在抗击新冠肺炎中的更多应用，也为以“清肺排毒汤”为代表的中药方剂的系统性分析提供了有益思路。

中医药管理局规范“清肺排毒汤”使用

不得用单味中药配方颗粒调配（延伸阅读）

据新华社北京1月28日电 （记者田晓航）国家中医药管理局近日发布公告进一步规范“清肺排毒汤”使用及生产，强调不得使用单味中药配方颗粒调配使用，以免降低疗效，贻误救治。

记者从国家中医药管理局获悉，河北省石家庄市、吉林省近日分别出台新冠肺炎中医药防治方案，将“清肺排毒汤”作为密接隔离人员干预和新冠肺炎患者治疗首选方剂。

公告说，近日，国家中医药管理局了解到部分中药企业使用单味中药配方颗粒调配“清肺排毒汤”供临床使用。为确保临床用药安全有效，“清肺排毒汤”应使用传统中药饮片调配，水煎煮使用，生石膏须先煎，共煎共煮程序必不可少。根据公告，“清肺排毒汤”第一个疗程须按原方使用，第二个疗程可结合实际情况辨证加减。为确保药力精纯，不建议与别的药品（包括中成药）同时使用。