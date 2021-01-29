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国家医保局：通过一致性评价的药品进入国家集采

2021年01月29日18:20 来源：人民网-人民健康网

人民网北京1月29日电 （李轶群）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。会上，国家医疗保障局副局长陈金甫表示，为确保质量，《意见》明确要求，通过一致性评价的药品进入国家集采。

陈金甫表示，针对所有化药，国家药监局规定，国家集采是通过一致性评价的仿制药，基本上已是制度性安排，对品种没有特殊设置。通过一致性评价的药品，能否触发国家组织集采有严格的规则设置，基本上是原研药及通过一致性评价的仿制药，只要达到三家就可列入集采。

“启动一批集采要积累一定的数量，我们简称‘篮子’。”陈金甫介绍，选择的条件重点是医保目录内、临床必须、用药量大、金额高，这些形成了集采触发机制。这种做法既保证质量要求，也保证企业公平竞争的客观条件，也符合临床要求，更避免竞争规则的自由裁量权。

(责编：崔元苑、高雷)


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