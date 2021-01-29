到2025年 北京中小学将基本配齐营养健康管理员

近年来，北京市儿童青少年的膳食营养状况不断改善，但超重、肥胖和营养不良等情况也同时存在。为此，近日市卫健委、市教委联合启动北京市平衡膳食校园健康促进行动（2021-2025年）。根据行动方案，到2025年，本市所有中小学校基本配齐专（兼）职校园营养健康管理人员。

此次行动将推进校园营养健康管理人员建设，鼓励每个学校配有1名专（兼）职校园营养健康管理人员，负责本校学生营养餐配餐、校内营养宣教、现场活动指导和营养咨询等工作。到2025年，所有中小学校基本配齐专（兼）职校园营养健康管理人员。有关部门将开展中小学生营养素养与健康状况监测，对超重、肥胖、消瘦、代谢异常等学生加强营养健康指导，进行综合干预及效果评估。

本市还将开展食育教育示范校建设，各区至少选择1所学校试点建立示范校并逐步推广。通过营养健康和食育教育等活动，使学生养成平衡膳食的良好习惯，并具备膳食营养的相关技能，督促、指导学校加强校园营养环境建设，优化学生膳食营养保障。

同时，鼓励学校组织师生家长代表参与食品安全与营养健康的管理与监督，有条件的中小学校、幼儿园试行建立家长陪餐制度，对陪餐家长提出的意见建议研究反馈，积极营造齐抓共管的良好氛围。

3岁至6岁是饮食习惯养成的关键时期，除在中小学校开展平衡膳食校园健康促进行动外，平衡膳食宣教、家长陪餐制度、营养健康管理人员建设等还将试点推进到幼儿园，尽早培养学龄前儿童健康的饮食行为习惯，使之终身受益。（记者 孙乐琪）