解决口罩危害环境问题重在回收处理

新冠肺炎疫情从2020年年初开始在全球扩散，全世界口罩使用量飞速增长。口罩是人类防病的帮手，但如果处理不当，废弃口罩没有被正确回收，就有可能进入自然环境的各个角落，包括原野、水域、空间，可能给野生动物带来灾难，也给人和自然带来麻烦。有媒体报道称，随意丢弃口罩已成为野生动物的“噩梦”。

现在人们常用的一次性医用口罩主要由防水层（纺粘无纺布）、过滤层（熔喷无纺布）、耳带、鼻梁条等部件组成。其中，防水层和过滤层均以聚丙烯无纺布超细纤维作为核心材料，占比90%以上；耳带以PET塑料和聚氨酯（PU）等作为常用材料；鼻梁条以聚丙烯/镀锌铁丝、聚乙烯/镀锌铁丝或铝条等作为常用材料。从成分分析可知，口罩的材料几乎都是塑料，这也带来了许多隐患和威胁。口罩如果被动物当作食物误食，将造成消化道疾病和死亡；口罩进入环境，如土壤，会很难降解，从而造成田地肥力衰减；口罩进入水域，尤其是海洋，会在洋流的作用下与其他物体碰撞，形成微塑料，不仅危害水生生物，也危及人类。

尽管尚无口罩降解形成微塑料的具体数量，但此前的研究已经表明，人类制造的各种塑料制品抛弃于环境后会产生大量的微塑料。2019年，美国国家科学基金会发布的研究报告称，海洋中的微塑料或比以前估计的多数百万倍，平均每立方米海水包含的微塑料可达830万个。这些微塑料不只是进入海洋生物体内并富集，而且可以通过食物链进入人体。2019年奥地利维也纳医科大学的一项研究表明，在受试者的粪便中发现，每10克粪便中含有20个微塑料（大小为50至500微米的塑料），由此可推测每人每年吃下约7.3万个微塑料。微塑料对人的危害尚无确切证据，但是对动物研究发现，微塑料不仅影响动物的心血管，而且影响它们的生殖，也延迟它们的生长发育。当大量的微塑料进入人体，至少会造成心血管系统的疾病。大量的口罩进入环境，会加重环境污染，也让微塑料剧增，对其他生物和人类都是潜在的灾难。

垃圾是放错了地方的财富，用在口罩的回收上同样适用。解决口罩对环境的影响，首先要做好口罩的回收。按照目前的垃圾分类，口罩属于“其他垃圾”或“干垃圾”。针对口罩的特殊性，也有一些地方特别设置了专用的“废弃口罩回收桶”。但即便如此，人们往往也没有把废弃口罩放入专门的回收装置，而是作为其他垃圾丢弃。由于当前新冠肺炎疫情形势仍然严峻，口罩可能会成为疫情传播的一个介质。研究早已揭示，新冠病毒可以在金属、玻璃和塑料上存活长达9天，有些甚至可以在低温下停留长达28天。为了避免口罩成为病毒物传人的源头，疫情期间任何人使用的口罩都应该进行专门处理。

因此，疫情期间，所有废弃口罩最好统一回收和销毁，主要是通过高温焚烧将口罩和其他生活垃圾进行无害化处理，垃圾焚烧产生的热也会转化成一些电能，成为可利用的资源。另一方面，也需要在材料上进行探索，研发可迅速降解的塑料作为口罩和其他塑料品的生产原料，既可以避免塑料对环境、生物和人造成危害，还可以避免口罩成为新冠病毒传播的载体。

（作者：张田勘，系科普作家）