统筹做好疫情防控和春运保障

1月28日0时45分，随着我省春运首趟列车K6632次驶出站台，2021春运正式拉开大幕。

春运是一年一度的交通大考，是事关人民群众获得感、幸福感和安全感的民心工程。2021年春运叠加疫情防控，关系到每个人生命安全和身体健康，各地各单位要进一步提高做好春运工作的政治站位和责任意识，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实联防联控机制要求，坚持以人民为中心，统筹做好春运工作和疫情防控，努力保障每一位旅客平安有序出行，守护广大人民群众安全健康。

凡事预则立，不预则废。相比往年，疫情防控是春运保障的新增最大变量，尤其是考虑到不同地区的防控风险差异，情况更复杂，要求也更高，必须科学全面研判形势，结合新的形势和特点，采取积极而有针对性的应对举措。依照相关部门会商研判，2021年春运我国人口流动规模将显著低于往年，在需求缩减和运力提升双重作用下，预计营业性客运压力将减轻，但高铁、民航出行比例进一步提高，小客车出行偏好明显增加，尤其是省内、城际短途出行将更为集中。要充分预估风险挑战，加强运力保障，强化协调联动和快速反应，让旅客出行更安全、更便捷、更舒心。

一方面，要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，全力遏制疫情通过交通运输渠道传播。充分认识当前防控形势的复杂性，增强做好疫情防控的责任感和紧迫感，把减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集、做好人员防护的要求贯穿于春运各项工作中，坚决把各项防控措施严格落实到位，把来之不易的防控成果巩固好。坚持底线思维，严格落实疫情防控要求，通过严控超员、增加通道、优化流程、控流限流等措施减少人员聚集；加强乘客和一线职工个人防护，做好进站、候车等站区空间快速测温，落实好防疫健康码统一政策、统一标准、全国互认、一码通行；加强风险排查和强化应急处置，针对局部突发疫情可能引发的突发事件，提前制定有关应急预案。

另一方面，要在适应疫情防控要求的前提下，强化便民举措，用心用情营造便捷出行环境，持续提升服务质量和水平。以智慧服务提升出行便捷性和效率，充分发挥电子客票优势，进一步推广电子登机牌，扩大“无接触”售检票服务，拓展线上服务范围，延长网站服务时间，提高道路水路客运联网售票服务水平。强化对重点群体的服务保障，做好务工人员、学生和边远地区旅客的预订团体票服务，排查整改影响老年人出行的障碍，切实解决老年人运用智能技术困难的问题，有效保障旅客权益。加强宣传引导和春运出行信息发布，及时做好聚集性风险提示，健全气象信息快速通报和预警机制，深入推进交通安全宣传，引导广大旅客健康出行、平安出行。

广东是全国人口流入的主要省份之一，历来是春运的主战场。贯彻落实中央要求，我们倡导广大职工群众就地过节、留粤过年，同时也要顺应那些返乡过节的群众需求，给予各方面有力保障。要不断深化近年来我省持续抓好“畅顺春运”等“小切口大民生”的工作经验，进一步强化安全意识，压实安全责任，坚持落细落小落具体，用好智慧手段、强化暖心举措，全力以赴抓好各项工作，既要在疫情常态化防控条件下做好春运服务，也要做好应急预案，最大限度满足人民群众对出行的安全性、便捷性、舒适性等多元化需求。

细节关乎成败，也体现着温度。“走了新开通的便乘通道，几分钟就到地铁站了，非常方便！”春运前一日，广州北站与花都站的便捷换乘正式开通，一位乘客如此点赞。牢固树立以人民为中心的思想，从一件件这样的小事做起，从一处处安全保障的细节抓起，我们就一定能统筹做好疫情防控和春运保障工作，用党员干部劳累一点、辛苦一点，换取春运更加畅顺一点、群众更加舒心一点。（南方日报评论员）