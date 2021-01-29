两小伙熬夜玩手机致中风

熬夜玩手机，你以为影响的只是你的视力，可现实却比你想象的严重得多。清远市人民医院近日就接诊了两名年轻的中风患者，引发病因的竟都是长时间久坐玩手机。

长达一周熬夜玩手机

32岁的小彭是个典型的低头族，抱着手机打游戏、看视频、聊天，一坐就是好几个小时不挪窝。不久前的一个晚上，抱着手机玩了好长时间游戏的小彭，突然出现右手握物不稳，不能站立行走的中风症状，后期一度逐渐出现神志不清及呕吐现象。家人急忙送他到清远市人民医院急诊就诊，经医院诊断确定为脑血管病。

小彭并非清远市人民医院近期接诊的唯一因长时间玩手机而导致中风的患者，27岁的小叶也是其中之一。在长达一周的熬夜玩手机后，小叶逐渐出现视物模糊，同时伴有轻微视物重影、头痛等症状，后经诊断为高血压。

清远市人民医院脑科二区主任陈向林介绍，两个病例皆因久坐玩手机而诱发了疾病。“年轻人生活节奏快，养成了长期熬夜的不良习惯，再加上缺乏运动，身体本身已经埋藏了隐患。玩手机游戏时情绪一激动，引起血压波动，就容易引起中风。”陈向林说。

脑卒中俗称中风，被称为人类健康的头号杀手，具有高发病率、高死亡率、高致残率和高复发率的特点。脑卒中是急性脑血管病一个统称，脑卒中主要分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中，而我国绝大部分是缺血性脑卒中，也是人们俗称的脑梗塞。

简单来讲，由于血管堵塞造成的脑血流中断称为缺血性脑卒中，而因血管破裂引起的脑血流中断称为出血性脑卒中，也就是脑出血。由于各种中风治疗有区别，所以尽快区别脑卒中的原因和部位非常重要。

在市人医脑科工作多年的陈向林发现，近年来接诊的中风患者有逐渐增多的趋势。市人医脑科二区总共58张床位，目前已收治中风病例97人，高峰期甚至收治了120余例病例。

发病患者呈年轻化趋势

根据《2017中国脑卒中防治报告》显示，我国第三次国民死因调查结果，脑卒中已经被列为中国第一位致死病因。中国居民每年因脑卒中死亡人数为196万；我国40岁以上人群现患和曾患脑卒中人数为1242万；我国每12秒就有1人发病，每21秒就有1人死于脑卒中。

在统计病例基本情况后，陈向林发现中风患者年轻化的趋势越来越明显。“我们收治的最年轻中风患者才10多岁，以前接诊的基本上都是60岁以上老人，现在医院里70后、80后，甚至一些90后中风患者都能见到。”陈向林说。

除了中风逐渐年轻化，陈向林还发现农村病例所占比重也越来越大。究其原因，陈向林认为现在农村生活水平普遍提高，村民体力劳动强度减轻，再加上大鱼大肉等不良的饮食习惯，从而引发了中风。“这些年我基本上每年初一都在医院做手术，有些人正是在春节期间吃东西不健康，又熬夜打牌，从而诱发了中风。”陈向林说。

脑卒中是由生活方式、环境、遗传等多种因素共同导致的疾病。早期积极控制脑卒中危险因素及规范化开展脑卒中治疗，可有效降低脑卒中的发病率、复发率、致残率及死亡率，改善脑卒中的预后。

脑卒中的危险因素分为可干预和不可干预两种。不可干预的因素包括年龄、性别、种族和家族遗传性、地域环境等。而可干预的危险因素主要有高血压病、心脏病、糖尿病、吸烟、酗酒、血脂异常、颈动脉狭窄、肥胖、缺乏体力活动、药物滥用等。

为更好预防中风等疾病发生，陈向林建议市民要注重饮食健康，不宜久坐不动，每天要保持适量运动，保持情绪稳定，及时疏解工作生活压力。（彭可明 何京鸿 清医宣 陈之瑜 刘秋宜）