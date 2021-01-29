春节期间米面油供应有保障

科技日报北京1月28日电 （记者马爱平）“新春佳节即将到来，许多消费者朋友正在购置年货，请大家放心，我国米面油市场供应是有充分保障的。”1月28日，在国家粮食和物资储备局召开的新闻通气会上，该局粮食储备司司长秦玉云表示。

开门七件事，“柴米油盐酱醋茶”。“在各方的共同努力下，2020年国内粮食市场始终保持供应充足、运行平稳的态势。”秦玉云说。

近期，境外疫情持续扩散蔓延，我国多地接连发生局部聚集性疫情。“针对这一情况，按照国务院联防联控机制生活物资保障组具体安排，我局立即启动相关机制。”秦玉云说，一是再动员再部署粮油保供稳市工作，二是认真做好小麦稻谷竞价销售工作，三是压紧压实粮油保供稳市责任。

当前，疫情防控正处于关键时期，加上春节来临粮油消费需求旺盛，抓好粮油保供稳市工作显得尤为重要。

“这些年，面对复杂多变的粮食市场形势和诸多不确定性因素，国家有关部门强化精准调控，不断充实政策‘工具箱’，实施央地协同、区域协同、产销协同、企业协同，在应对疫情、维护市场稳定、保障市场供应方面取得了积极成效、积累了丰富经验。因此，我们有基础、有条件、有能力、有信心保障国内市场供应和运行平稳。”秦玉云说。

下一步，国家粮食和物资储备局还将重点做好以下五个方面工作，确保广大城乡居民“吃粮买得到”。“一是抓好粮食收购，二是强化市场监测，三是加强粮源组织调度，四是用好用活库存，五是维护市场良好秩序。”秦玉云指出。