221个国家数据显示新冠肺炎是季节性疾病

科技日报北京1月28日电 （记者刘霞）凛冬已至，全球新冠肺炎确诊病例不断飙升，现已突破1亿大关，季节性因素是否是“幕后黑手”之一？据物理学家组织网27日报道，美国科学家对221个国家的相关数据进行分析后给出了肯定答案：新冠肺炎是季节性疾病。

伊利诺伊州研究人员在《进化生物信息学》上发表论文指出，新冠肺炎确诊病例、病亡率以及其他流行病学指标与221个国家的温度和纬度显著相关。论文资深作者古斯塔沃·卡埃塔诺·阿诺莱斯称：“我们得出的结论之一是：新冠肺炎可能是一种与流感类似的季节性疾病。”

病毒性疾病的季节性非常普遍，例如，流感在寒冷冬季的发病率更高。在新冠肺炎疫情初期，研究人员和公共卫生官员认为，新冠病毒可能与其他冠状病毒一样，在秋冬季节肆虐，但缺乏数据，尤其是全球层面的数据，最新研究填补了这一知识空白。

在最新研究中，研究人员下载了221个国家的相关流行病学数据，包括发病率、病亡率、康复病例、检测率和住院率等，以及这些国家所处的经纬度和平均气温。他们从2020年4月15日这一天开始收集数据，因为这一天是全球气温季节变化最大的一天，这一天新冠肺炎感染在全球各地也达到峰值。

随后，研究小组使用统计方法测试流行病学变量是否与温度和经纬度相关。他们称：“我们的全球流行病学分析显示，温度与发病率、死亡率、恢复病例等之间存在显著的统计相关性。在纬度上也发现了同样的趋势，但在经度上没有，这与我们的预期类似。”

尽管温度和纬度与新冠肺炎确诊病例数量明显相关，但研究人员指出，气候只是导致季节性新冠肺炎的因素之一，我们自己的免疫系统可能也是这种季节性模式的原因之一。例如，我们对流感的免疫反应会受到温度和营养状况的影响，包括是否摄入维生素D等。而冬季日照较少，维生素D摄入量不足。

研究人员强调，需要进行更多研究来解释气候和季节性在新冠肺炎疫情中所起的作用，但政策的影响，如是否佩戴口罩等，也是关键因素。