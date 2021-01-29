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国家中医药管理局规范“清肺排毒汤”使用及生产

2021年01月29日09:21 来源：中国妇女报

国家中医药管理局近日发布公告进一步规范“清肺排毒汤”使用及生产。公告指出，对未经国家药监部门核准，擅自生产“清肺排毒汤”复方颗粒剂的中药企业，将依法承担相应法律责任。同时强调，不得使用单味中药配方颗粒调配使用，以免降低疗效。

近期河北省石家庄市、吉林省相继发布《石家庄市新型冠状病毒肺炎中医药防治方案》《吉林省新冠肺炎中医药防治方案》，充分发挥中医药在疫情防控和临床救治中的独特作用，将“清肺排毒汤”作为密接隔离人员干预和新冠肺炎患者治疗首选方剂。国家中医药管理局了解到部分中药企业使用单味中药配方颗粒调配“清肺排毒汤”供临床使用，特发公告再次强调：为确保临床用药安全有效，“清肺排毒汤”应使用传统中药饮片调配，水煎煮使用，生石膏须先煎，共煎共煮程序必不可少。不得使用单味中药配方颗粒调配使用，以免降低疗效，贻误救治。

公告指出，中药企业应切实履行主体责任，严格落实《药品管理法》等相关法律法规，依法依规进行药品生产。对未经国家药监部门核准，擅自生产“清肺排毒汤”复方颗粒剂的中药企业，将依法承担相应法律责任。（记者 耿兴敏）

(责编：李轶群、许晓华)


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