加大产前筛查经费支持降低出生缺陷率

“建议各级政府加大对产前筛查的财政补助经费支持，加强医疗干预，降低出生缺陷严重致残程度。”

日前，在甘肃省政协十二届四次会议上，甘肃省政协委员董晓玲在其提交的提案中表示，建议卫生健康委、民政、残联等部门，进一步扩大已有项目覆盖面，继续争取并策划实施针对出生缺陷防治的相关项目，通过项目助推出生缺陷防治工作。

董晓玲告诉记者，《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》《甘肃省儿童发展规划（2011—2020年）》对控制出生缺陷发生率提出了明确目标要求，据《甘肃省儿童发展规划（2011—2020年）》统计监测显示，2019年全省人口出生缺陷发生率上升幅度较大。

董晓玲表示，出生缺陷的危害性较大，不仅严重危害儿童生存和生活质量，给家庭造成长期精神和经济负担，也给社会造成了沉重的负担，成为影响儿童健康和出生人口质量的重大公共卫生问题和社会问题。出生缺陷是儿童残疾的重要原因。据有关研究显示，出生缺陷儿中约30%在5岁前死亡，40%为终身残疾，大大增加了医疗卫生、教育培训、劳动就业、生活保障、权益维护等方面的社会成本。

另外，出生缺陷正逐渐成为甘肃省婴儿死亡的主要原因。以2013年数据为例，甘肃省5岁以下儿童死亡原因中，因先天性心脏病导致死亡的比例为10.24%，其他先天异常导致死亡的比例为6.75%，早产或低出生体重为23.34%。

董晓玲在其提案中还建议：建立残疾儿童康复救助制度，由各级政府出资为贫困脑瘫、智障、先天性心脏病等患儿提供医疗救治、康复训练补贴，提高患儿生存质量。深入实施危重新生儿筛查与评估、高危新生儿专案管理、危急重症救治、新生儿死亡评审等制度。加强新生儿规范化访视，新生儿访视率保持在90％以上。完善医疗机构产科、新生儿科质量规范化管理体系，加强新生儿保健专科建设，推广早产儿袋鼠式护理等适宜技术。加强危重新生儿救治保障投入，完善新生儿危重症救治、转诊网络，省级设有若干个危重新生儿救治中心，市、县至少设有1个危重新生儿救治中心。（记者 袁鹏）