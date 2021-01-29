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四川公布优质服务基层医疗机构名单

2021年01月29日08:37 来源：健康报

近日，四川省卫生健康委公布了2020年“优质服务基层行”活动与社区医院建设合格机构名单。该省共3897家基层医疗卫生机构参与“优质服务基层行”活动，其中乡镇卫生院3539家、社区卫生服务中心358家。据悉，达到基本标准（合格档次）及以上的基层机构共707家，其中，达到推荐标准的基层机构102家，达到基本标准的机构共605家。不合格的基层机构3190家。

该省有16个市（州）85家基层医疗卫生机构申报社区医院建设，最终确定合格机构32家，合格者将由省卫生健康委授予“四川省社区医院”牌子。

该省要求，对达到推荐标准和社区医院建设合格的基层医疗卫生机构，各地要优先纳入今后的建设项目支持范围，在床位设置、设备配备、特色科室建设等方面予以重点倾斜。对社区医院建设合格的基层医疗卫生机构，由负责相应审批权限的卫生健康行政部门及时在《医疗机构执业许可证》中将社区医院加注为第二名称。（记者喻文苏）

(责编：李轶群、许晓华)


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