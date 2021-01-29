陕西西安：43条具体措施再提食品安全监管水平

日前，记者从陕西省西安市市场监管局获悉，西安市出台《关于深化改革加强食品安全工作的措施》（以下简称《措施》），今年围绕健全完善食品安全责任制、开展食品放心工程攻坚行动、建立食品安全现代化治理体系等方面，提出43条具体措施，全面提升食品安全保障能力，保障群众“舌尖上的安全”。

《措施》提出，要严把“从农田到餐桌”食品质量安全关，要实施耕地土壤环境治理保护工程，开展土壤污染治理与修复效果综合评估。到2025年前，受污染耕地安全利用率达到92%以上。

具体要求是，严把农业投入品生产使用关和产地准出关，完善农药兽药生产企业原材料进货、销售记录制度，确保食用农产品从种植养殖环节到进入市场和企业的安全；严把食品生产质量安全关，到2025年，西安市食品生产企业风险等级评定率和日常监督检查覆盖率均达到100%；严把流通销售质量安全关，建立市农产品冷链监控平台，建立覆盖基地贮藏、物流配送、市场批发、销售终端全链条的冷链配送系统，到2025年前，西安市食品流通企业风险等级评定率达到100%；全面实施餐饮服务单位量化分级管理，严格落实餐饮服务食品安全操作规范，集体用餐单位要建立稳定的食材供应渠道和追溯记录，保证购进原料符合食品安全标准。

《措施》明确，将危害食品安全制假售假行为“直接入刑”。要求落实食品安全、农产品质量安全、粮食安全保障等方面法规规章解释和司法鉴定制度，做好危害食品安全制假售假行为“直接入刑”、追究故意违法者民事赔偿责任等工作。

在严厉打击食品安全违法犯罪方面，《措施》提出，西安市要综合运用各种法律手段，有效遏制食品安全违法犯罪行为。对于情节严重、影响恶劣的危害食品安全刑事案件，依法从重判罚，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度，落实“处罚到人”要求。

同时，《措施》要求，从强化信用联合惩戒、落实质量安全管理责任、加强食品生产经营过程控制、建立食品安全追溯体系、积极推行食品安全责任保险等方面，筑牢食品安全防线。其中，要求西安建设重要产品追溯城市平台，全面推进食品生产企业食品安全追溯体系建设，完善市级肉菜流通追溯体系建设，建设市级农产品质量安全监管追溯系统及监管平台，实现全环节信息互联互通，产品全程通查通识。

《措施》强调，要开展国产婴幼儿乳粉质量提升、校园食品安全守护、农村假冒伪劣食品治理、餐饮质量安全提升、保健食品行业、进口食品“国门守护”等十大专项行动，推动食品安全工作向纵深开展。

西安市将实施化肥农药减量增效行动和水产养殖用药减量行动，实现绿色养殖；要在婴幼儿配方乳品企业建立良好生产规范、危害分析和关键控制点体系，对婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查达到100%，对生鲜乳、原料乳粉和乳清粉实施批批全检，确保其抽检合格率达到99%以上；要严格落实学校食品安全校长（园长）负责制，到2025年前，学校食堂量化分级管理、“明厨亮灶”率均达到100%；要持续推进农村食品安全综合治理，用2-3年时间，建立规范的农村食品流通供应体系，2025年前，以大型餐饮服务企业、城市综合体等为重点区域，全市餐饮服务单位“明厨亮灶”覆盖率达到80%以上；加强进口食品安全监管，将进口食品境外生产经营企业、国内进口企业等纳入海关信用管理体系，并加强对走私食品的风险研判，切实排除食品安全隐患，严厉打击食品走私行为，保障进口食品安全。

《措施》提出，到2025年，西安市初步建立基于风险分析和全供应链管理的食品安全监管体系；全市食品生产企业基本建立完善的食品安全追溯体系，全市包装农产品的质量安全追溯“二维码”标识加贴率达100%；食品安全评价性抽检合格率、农产品质量安全监测总体合格率、食品安全监督抽检合格率均保持或稳定在98%以上。到2035年，西安基本实现食品安全领域治理体系和治理能力现代化，“从农田到餐桌”全产业链风险预防体系与监管体系有效运行，让市民吃得健康、吃得放心。（记者王 梅）