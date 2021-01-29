浙江平湖：开展专项行动保障冷链食品安全

为进一步加强冷链食品疫情防控常态化工作，浙江省平湖市市场监管局新埭分局开展冷链食品专项检查，并在近日查处首起冷链食品违规案件。

新埭分局执法人员对辖区内一家餐饮店进行冷链食品检查时发现，该店的冷冻猪后脚尚未通过“浙冷链”进行入库登记。在执法人员指导帮助其扫码入库后，该店仍未按照规定履行进货查验义务，多次未及时通过“浙冷链”进行入库登记。新埭分局以“零容忍”的态度按照从严从快要求当场给予行政警告处罚，并责令其整改。

行动中，新埭分局督促各冷链食品经营单位切实履行进货查验义务，全面应用“浙冷链”系统，不得规避赋码责任，要对进口冷链食品进行100%赋码、扫码，确保来源可查、去向可追、风险可控。同时进一步加大冷链食品尤其是进口冷链食品的安全监管力度，坚决打击违法行为，依法从严从快查处，切实守好冷链食品安全关。（张 律 记者曹吉根）