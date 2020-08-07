热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

大连严格冷链食品企业监管

2020年08月07日08:32 来源：人民网－人民日报

本报大连8月6日电  （记者王金海）大连市场监管部门以食品安全监督检查为重点，严格实行冷链食品企业监管，对大连凯洋公司认真排查，对其经营门店及进口、销售情况，采取停止销售、下架封存等措施，按规定程序将凯洋公司销售信息通报省内其他市县、其他省区市。

大连对厄瓜多尔冻南美白虾贮存、销售各环节进行再排查、再处置，全面掌握进货渠道、进货查验手续和销售去向。大连封存涉事3家企业3月12日以后生产的冻虾，卫生健康部门对下架封存的冻南美白虾外包装、虾体、存放环境、销售环境等进行新冠病毒核酸检测采样，全部检测结果均为阴性。大连对全市销售海鲜的农贸市场、生鲜超市、集市等市场主体及食品相关冷库从业人员进行核酸检测。截至目前，大连已全部排查冷链食品企业，并与相关联企业签订疫情防控承诺书4023份，排查进口冷链食品销售单位2422家，进口水产品、肉品1065种。

大连市食品安全委员会强化落实疫情防控期间食品安全工作责任制，推动各项工作日结日清，成立4个督导组，对11个区市县疫情防控责任落实情况开展督导检查，实地检查经营进口水产品、肉类及冷链食品企业落实进货查验制度情况。

大连市场监管部门累计出动检查人员7414人次，检查市场、超市、餐饮等经营单位9027个次，检查网站1070个次，重点检查冷链食品生产经营单位进货查验等食品安全制度和疫情防控措施落实情况。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn