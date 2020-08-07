大连严格冷链食品企业监管

本报大连8月6日电 （记者王金海）大连市场监管部门以食品安全监督检查为重点，严格实行冷链食品企业监管，对大连凯洋公司认真排查，对其经营门店及进口、销售情况，采取停止销售、下架封存等措施，按规定程序将凯洋公司销售信息通报省内其他市县、其他省区市。

大连对厄瓜多尔冻南美白虾贮存、销售各环节进行再排查、再处置，全面掌握进货渠道、进货查验手续和销售去向。大连封存涉事3家企业3月12日以后生产的冻虾，卫生健康部门对下架封存的冻南美白虾外包装、虾体、存放环境、销售环境等进行新冠病毒核酸检测采样，全部检测结果均为阴性。大连对全市销售海鲜的农贸市场、生鲜超市、集市等市场主体及食品相关冷库从业人员进行核酸检测。截至目前，大连已全部排查冷链食品企业，并与相关联企业签订疫情防控承诺书4023份，排查进口冷链食品销售单位2422家，进口水产品、肉品1065种。

大连市食品安全委员会强化落实疫情防控期间食品安全工作责任制，推动各项工作日结日清，成立4个督导组，对11个区市县疫情防控责任落实情况开展督导检查，实地检查经营进口水产品、肉类及冷链食品企业落实进货查验制度情况。

大连市场监管部门累计出动检查人员7414人次，检查市场、超市、餐饮等经营单位9027个次，检查网站1070个次，重点检查冷链食品生产经营单位进货查验等食品安全制度和疫情防控措施落实情况。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 02 版）