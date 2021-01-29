湖北汉川：检查食品标签标识保障食品质量安全

春节临近，为了进一步加强食品标签标识的监督管理，严格规范食品经营行为，优化市场营商环境，维护消费者的合法权益，连日来，湖北省汉川市杨林沟市场监管所在辖区开展了流通环节食品标签标识检查，依法打击各种违法行为，维护节日市场安全。

此次行动重点检查辖区流通领域食用植物油、粮食加工品、调味料等商品标签内容是否符合《食品安全法》及实施条例等法律法规规定，是否符合《预包装食品标签通则》《预包装食品营养标签通则》等食品安全标准要求，是否符合产品执行标准、食品安全国家标准中对标签标识的要求，是否存在虚假宣传、标注不规范、产品执行标准错误、虚假标注质量等级等违法行为。

杨林沟市场监管所负责人表示，通过此次行动，进一步促进了食品经营者落实食品安全主体责任，严把食品采购关，确保采购食品来源合法、渠道正规，食品质量安全有保障。（李荣华 张占高）