“出征”前 她频频拿老公儿子练手

根据石家庄市疫情防控指挥部核酸检测分指挥部印发的《石家庄市中高风险地区和隔离点全员核酸检测专项组织实施方案》通知要求，1月25日、27日，石家庄市医护人员克服困难，开启连续奋战模式，无数医护人员日夜兼程，只为按时保质完成采集任务。这段时间以来，广大医护人员舍小家、为大家，身披白色战衣、坚守采集一线，迎着冬日的寒风逆行而上，在这片文化绚烂、孕育希望的燕赵大地上，谱写着一首首抗疫之歌。

清洗冰僵的手 医护们惊叹凉水管冒“热水”

1月25日、27日，河北医科大学口腔医院先后派出第四批、第五批医疗队200余人次奔赴长安区9个社区进行核酸采集，并圆满完成8万余人次的采集任务。

1月25日14时，河北医科大学口腔医院第四批医疗队队员韩凯旋和部分队员来到育才街道办事处药东社区，在此开展核酸检测采集工作。此前，为了让自己在取样工作中不“掉链子”，韩凯旋一有空就对着镜子张大嘴观察咽部，或是拿自己的丈夫和6岁的儿子练习采集。

从早晨到傍晚，这些队员们一遍遍重复着一个动作。虽然看似简单，可每一个人采集后都要进行手消，采集的医护人员双手越来越凉，最后变得僵硬疼痛。1月26日11时，韩凯旋所在的采样小组提前完成采样任务回到了医院。在医院消毒清洗手部时，几位队员突然说：“咱们医院真贴心，知道大家采集的手都冻僵了，凉水管水龙头流出的水都改成温水啦……”这一说法引起许多人的好奇，大家争相尝试，结果一位同事发现，其实水管里流出的还是凉水，之所以感觉水是温的，是因为这些医护人员的手已冻得麻木，才会感觉冷水洗手有了暖意。

这几天，面对寒冷的天气和繁重的任务，这些医护人员苦中作乐，冷了就跳跳脚，困了就互相说说话提神。为了让冻僵的手尽快恢复活力，有人将热水灌入玻璃瓶自制成简易版“暖手宝”。入户采集时，有的小区没电梯，他们需要爬楼梯，穿着密不透风的防护服，戴着厚实的面屏、口罩，一天下来早已汗流浃背、气喘吁吁。尽管如此，他们没一人叫苦。负责谈北社区居民采集工作的医护人员在入户采集时，还帮助一名下巴脱臼的老人进行了颞下颌关节复位，解决了老人的燃眉之急。临走前，老人激动地握着医护人员的手说：“有你们在真好！”在药东社区，一名小朋友认出眼前给自己采集的人是曾经给自己治疗蛀牙的大夫，开心得鞠躬表达谢意。

白天没采集完 那就挑灯夜战

在这两轮的采集中，许多医护人员争先恐后报名。河北省中医院总共1300名医护人员，这两轮保质求速的采集工作，他们每批都派出近500人的医护队伍，以25日开启的这一轮为例，他们要完成河东、建北、南村、跃进、阜康、广安等多个办事处辖区的采样工作，分成203个社区采集点，采集260315人，而且要在一天内采集完毕。

在医务处处长高雪亮带领的广安团队中，80名医护人员分成9组，分别负责荣盛华府、名门华都、一印社区、师大社区、东大社区、冠城社区、广合社区、棉四社区和棉三社区的采集任务。

朱学亮被分到棉四社区，任务是当天完成所有人的核酸采样。时间紧，任务重。这个社区6000多人，其中许多老年人需要入户采集核酸，朱学亮主动承担了50多户入户采集任务。工作人员拿着大喇叭，在小区走了一遍又一遍，甚至挨家挨户上楼敲门。到18时，天已经黑了，可才做了3600人，还有2400人还在陆续进入采集点。医护人员顾不上休息，决定挑灯夜战。凌晨零点过后，终于完成了任务。

在这两轮核酸采集任务中，许多医护人员结束采集时，早已腰酸背疼，腿发抖。虽然8、9个小时不吃不喝不上厕所很辛苦，但完成任务后，脱下防护服，整理一下凌乱的头发，几双眼睛相对，都露出会心的笑容。

“虽然采样过程辛苦，但为了更早控制疫情，还大家平静的生活，尽了自己微薄之力，我们由衷地感到欣慰。”医护人员李彦丽说。

深夜忙完采集 她们疲惫的脸上留下深深勒痕

1月26日凌晨1时，家住长安区龚尚嘉苑的李先生结束特殊岗位一天的工作回到小区。出示证明、扫码、测温……经过一系列严格严查后，李先生进入了小区。刚进小区门，就被居委会的工作人员拦了下来。“你好，你现在有事么？这会咱们小区的核酸采样任务才结束，可以帮忙把来咱们小区的省三院医护人员送到他们的集合点么？”龚尚嘉苑居委会书记何慧平对李先生说。“没问题，平时工作忙，咱们小区招志愿者我都顾不上，今天我就当一回志愿者吧！”李先生爽快地回答。

李先生是一名媒体记者，在这次疫情期间，每天发回无数重要新闻，报道着这些医护人员的工作和市民关心的情况。这一次，他却以一名志愿者的身份护送他们返回。凌晨1时许的街头，开车在路上，听着医护女孩完成任务后欢快的聊天，看着她们疲惫的脸上还留有的深深勒痕，李先生心想：这才是这些医护人员最真实的一面。脱下“战袍”的她们，此时只是一群普通的女孩。日夜兼程的辛劳背后，他们也有无数家人在为他们担忧着。送这些年轻的医护人员到集合点，看着他们疲惫缓行的背影，李先生无限感慨：石家庄有这些默默付出的医护人员时刻在坚守在奉献，英雄的石家庄怎会不迎来胜利，这一天指日可待！

她把女儿送去藁城 50多岁自己又冲上一线

在这两轮48小时一采集检测的紧急任务中，河北医科大学第三医院的医护人员令人敬佩。1月25日，当他们下午接到通知要求派人参与检测时，已是傍晚。医院临时召集人员，很快就有108人报名。参加的人员中，不少人刚刚下班。18时下班，18时30分出发，这些医护人员没顾上吃晚饭，就又投入到紧张的采集中去。当晚，结束采集任务时，已是凌晨2时许。1月26日的采集任务，其中又有一部分人报名了。

在省三院这支采集队伍中，56岁的护士长郑军廷从26日到27日，一直坚持在两轮采集的一线。26日的采集直到深夜23时才结束，“大家都这么坚持着，累是累，但有点事干更充实，这个时候我们医护人员就得冲上去。”郑军廷说。不仅是她，就连她的女儿，同样是护士的杨丽娜也早早就主动上了一线，从1月6日去了藁城区采集核酸，至今未归。而郑军廷更是从1月4日晚开始留在医院忙碌，至今20余天没回过家。

这4天里，群众们一声声感谢的话语、一幅幅美丽的自绘图画、一件件精心制作的手工、一首首感人至深的歌曲，就是对白衣天使最好的鼓励。疫情无情人有情，大灾大难显担当。自疫情发生以来，广大医护人员舍小家、为大家，身披白色战衣、坚守采集一线，迎着冬日的寒风逆行而上，在这片文化绚烂、孕育希望的燕赵大地上，谱写着一首首抗疫之歌。（首席记者 南开宇 李惺）