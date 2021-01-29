古人谓之“驻颜”，实质上是颜面抗衰老，永葆“青春容颜”，使人洋溢出健美和活力。

面部是脏腑气血上注之处，血液循环丰富。心主血脉，其华在面。《素问·痿论》说：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍。”中医还将面部不同部位分属五脏，即左颊属肝，右颊属肺，头额属心，下颏属肾，鼻属脾。可见，面部与脏腑经络的关系非常密切，尤以心与颜面最为攸关。

同样，面部的变化可反映出心脏经络的气血盛衰和病变。颜面部位暴露在人体上部，六淫之邪侵犯人体，颜面首当其冲，其中危害最甚的是风邪。七情过极，超过人体正常生理范围，导致人体气机紊乱，脏腑阴阳气血失调，郁阻于面部经络，影响面容。颜面是反映机体健康状况的一个窗口，故凡养生者，皆重视颜面保健，健康的面容是以精神和生理健康为前提的。注重整体调养，着眼于脏腑、气血，从根本上延缓面容的衰老，此即传统的驻颜。

老祖宗留下了很多驻颜好办法。首先是按摩美容，可分两类：一类是直接在面部进行的，另一类是通过按摩远离面部的经络而达美容效果的。《千金翼方》中记载彭祖浴面法，即清晨起床用左右手摩擦耳朵，然后轻轻牵拉耳朵；再用手指摩擦头皮，梳理头发；最后把双手摩热，以热手擦面，从上向下14次。此法可使颜面气血流通，光润皮肤，悦泽容颜，健脑乌发。

还有针灸美容，通过针灸刺激穴位，调整各脏腑组织功能，促进气血运行，抵御外邪入侵而延缓皮肤衰老。一般认为，对美容有良效的经络有7条：足太阳膀胱经、足少阴肾经、足厥阴肝经、足阳明胃经、手少阳三焦经、手太阳小肠经、手阳明大肠经。可根据具体情况，辨证取穴组方进行调整。如预防或除去皱纹，可针刺丝竹空、攒竹、太阳、迎香、颊车、翳风等，配中脘、合谷、曲池、足三里、胃俞、关元、漏谷等，其功用可益气和血，增加皮肤弹性。灸法强身美容作用亦很显著，常用穴位主要有神阙、关元、气海、中脘、命门、大椎、身柱、膏肓、肾俞、脾俞、胃俞、足三里、三阴交、曲池和下廉等。

预防颜面皮肤衰老，还应注意饮食营养平衡。从中医角度讲，须遵循饮食勿偏、饮食勿过、饮食有宜忌等原则。中医古籍中记载有很多“驻颜”“耐老”“返老”的食品，如芝麻、蜂蜜、香菇、牛乳、羊乳、海参、南瓜子、莲藕、冬瓜、樱桃、小麦等。现代科学研究证实，这些食品营养极为丰富，含有多种维生素、酶、矿物质，多种氨基酸等，不仅可使面色嫩白、红润光泽，还能延年益寿。

此外，还可通过食疗药膳美容保健。例如胡桃粥：胡桃、粳米适量煮熟成粥，早晚空腹食用，润肤益颜。红枣粥：红枣、大米适量共煮，可健脾补血、悦泽容颜。燕窝粥：取粳米、燕窝适量共煮，有润肺补脾，益颜美容之效。胡萝卜、粳米适量煮粥，有健胃补脾，润肤美容作用。薏苡仁、百合适量煮粥，可清热润燥，治疗面部扁平疣、痤疮、雀斑等。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）