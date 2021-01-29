葡萄干，您所不了解的另一面

地球人都知道，含糖高的食物会促进肥胖，增加糖尿病、高血压等很多慢性病的风险。但是，很多人一天当中总想吃点甜味的东西。怎样才能兼顾甜味、营养和健康呢？这就要推荐今天文章的主角——葡萄干了。

葡萄是一种很甜的水果，干燥之后，糖分会被浓缩，热量也会被浓缩。按中国食物成分表，100克葡萄干中含有热量334千卡，这个数值和大米白面差不多。其中碳水化合物83.4克，蛋白质2.5克，脂肪0.4克。从蛋白质角度来说，低于大米白面，而碳水化合物含量则略高于各种粮食，其中主要是果糖和葡萄糖，蔗糖含量很低。

有些人可能会说：原来葡萄干就是一大堆糖啊。其实葡萄干里好东西不少，还有很多健康效果。

优点1：降低龋齿风险。

在人们的印象中，葡萄干吃起来甜甜的，还有点黏黏的，应当会促进龋齿吧？但是，近年来越来越多的研究认为，吃葡萄干不会引起龋齿，反而能降低龋齿风险。前提是得正常刷牙。睡觉之前吃了葡萄干不刷牙，那就不是葡萄干的错了。

葡萄干中的甜味主要由葡萄糖和果糖贡献，而蔗糖少到可以忽略。要知道，蔗糖才是牙菌斑中的细菌合成“粘附葡聚糖”的好原料，而“粘附葡聚糖”是龋齿和牙龈疾病的重要致病因素。

科学家们认为，日常膳食中吃葡萄干，对口腔健康是有益无害的。

优点2：增加饱腹感，提高膳食质量。

葡萄干富含膳食纤维，按同样热量来比较，有不错的饱腹感。同时，它也不是容易过量的食物。放十几粒葡萄干就令人感觉到食物变得美味，但很少有人大碗吃葡萄干，因为它比较容易产生满足感。

优点3：升血糖并不快，属于中低血糖指数食品。

葡萄干虽然吃起来甜，但血糖指数并不高。因此，有糖尿病或者胰岛素抵抗的人，在不增加总碳水化合物摄入量的前提下，也可以少量享用葡萄干。我国研究发现，把葡萄干和米饭按1比1的比例配合起来吃的时候，并不比单吃米饭时血糖上升更多。如果把葡萄干、巴旦木和米饭三者一起配着吃，餐后血糖还会明显降低。

优点4：高钾食物，有利于血压管理。

有研究证明，如果用葡萄干来替代日常的小点心作为茶歇食物，有利于控制血压、预防心血管疾病。

首先，葡萄干浓缩了鲜葡萄中的矿物质成分，尤其是钾。100克普通葡萄干中的钾含量达到995毫克，是精白大米的将近20倍。此外，其中还有几十毫克的钙，含量也高于大米白面。

其次，葡萄干里的膳食纤维和抗氧化物质含量比较丰富。然后，葡萄干还“继承”了葡萄中的多种抗氧化物质。在干制的过程中，有的抗氧化成分得到浓缩，也有的成分发生氧化和分解。其中颜色深褐色、紫黑色的葡萄干，因为果皮中含有更多花青素，其抗氧化能力会更强。——毕竟吃葡萄要吐葡萄皮，吃葡萄干是没有人会吐皮的。

顺便说一下，如果是皮比较厚的葡萄干，膳食纤维的含量也比较可观，这对预防便秘和肠癌是有好处的。

当然，葡萄干虽好，但是也只是健康饮食的一部分。均衡的膳食才是健康的基础。好吃也不要吃得过多，用它来代替其他的加工品零食才会起到更好的健康效果。