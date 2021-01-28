儿童感统失调小问题？大毛病？

寒假到来，7岁的小花（化名）不是去上常规补习班，而是来到一家特教培训机构进行感统训练。

特教训练机构里，像小花一样的孩子并不少。学习成绩差、注意力不集中、脾气暴躁……这些孩子被贴上“感统失调”的标签。

近年来，感统失调话题越来越引发关注。那么， 什么是儿童感统失调？它是一种疾病吗？儿童感统失调真的来势汹汹，还是家长们过度恐慌？本期海南日报《健康周刊》带你一探究竟。

感统训练市场火爆——不少孩子被贴上“感统失调”标签

“第一次听说感统失调还是孩子6岁多的时候。”在海口市某特教培训中心，陈女士带着女儿小花在此进行感统训练。

陈女士说，孩子学习成绩不太好，上课也总是注意力不集中，爱四处观望。朋友们都说，现在孩子感统失调特别多，让我也带孩子来训练一下。一节课的费用就是180元，为了孩子的未来，陈女士咬咬牙，报了1年训练班。

和小花一样，在这家特教培训中心接受感统失调训练的还有好多孩子。他们大多数在4-8岁左右，在指导下，通过手扶脚踏车、独角椅、滑板、蹦床等项目，开展感统训练。

据了解，近几年来，孩子感统失调成为越来越多家长关注的焦点问题。孩子发育某个方面不“达标”，或在学习、生活、运动上有哪点不尽人意，比别人家的孩子差一点，那么“感统失调”这几个字的阴影就会涌上家长心头。

有的家长还喜欢通过看书、查资料来判断孩子是否出现了感统失调问题。

日月广场附近的一家早教机构，刘女士送儿子乐乐（化名）在此做训练。她告诉海南日报记者，自家孩子的症状很明显，动作很不协调。“拍球都拍不好，跑步像个大笨鸭子，一站上马路牙子都感觉害怕。”刘女士为此买了不少书，恶补之后判断，孩子确实有感统失调问题。于是，赶紧将孩子送到一家早教机构，进行感统训练。

人人都会感统失调——家长无需过度焦虑

什么是感统失调？海南省人民医院儿童康复科主任阙双利解释说，感统失调的全称是“感觉统合失调”，听起来特别神秘，但解释起来却很简单，先看前两个字，感觉。什么是感觉？视觉、听觉、触觉、味觉……看到球飞过来会躲，摸到火会觉得烫，听到刺耳的声音会觉得不舒服，突然下坠会有失重感，黑暗中被别人触摸知道摸的是头发还是耳朵、这些都是感觉。

所谓的感觉统合失调，就是在以上某些方面，出现了一点小问题，感觉及神经反应不同步或者不协调：比如反应不够灵敏，触觉不够敏感或者过于敏感，看东西无法专注，平衡性不好，都可以归结到“感统失调”的领域。

所以，为什么它经常被人们挂在嘴边？因为它的适用范围非常广泛，几乎孩子的所有问题都可以归结到感统失调上，再直接一点说，我们每个人其实都存在感统失调的问题。

阙双利强调，感统失调不是病！它只是一个理论名词，用来定义那些在感知觉、情绪和行为管理、注意力和学习能力、运动能力上存在的困难。如果有人说感统失调是疾病，绝对是一种贩卖焦虑的行为，就像之前说的，每个人都有感统失调的问题，晕车、恐高、协调性不好，都算感统失调，人人都需要治疗么？当然不是！

找对原因很重要——警惕由自闭症、多动症导致的感统失调

虽然感统失调已被越来越多家长所认识，但阙双利还是提醒广大家长，一旦孩子有感统失调的症状，最好先带到医院进行全面诊断，再做治疗。要警惕是多动、自闭等问题引起的感统失调症状，不要盲目走入感统训练的误区。

针对感统失调，目前医学界的主流观点是，所谓的“感统失调”的种种表象，往往是因为其他疾病所导致的，比如多动症、自闭症。感统失调只是一种症状，因此仅针对感统失调进行治疗和康复也不一定能够有效解决问题。

阙双利打了一个比方，就像我们的伤口感染了细菌，那么很可能会发烧，但发烧只是表现，根源是细菌感染，而不是发烧。仅仅去退烧也不代表可以治好感冒，而是需要更完整和全面的治疗方案。

“感统失调也是一样，如果一个孩子真的出现了感觉统合问题，那很可能是因为他遇到其它问题而展现出来的一种症状。这种情况下用于治疗的方式也不是去进行‘感统训练’，而是更有针对性地进行系统康复训练。”阙双利说。当这些感统症状出现，必须考虑其他发育失调的可能风险——特别是自闭症、注意力缺陷多动症、发育协调障碍以及焦虑症。

实际上，在孩子成长的过程中，家长的陪伴不可或缺。无论是否有“感统失调”，家长都应该在日常生活中，多陪伴孩子，加强沟通，共同成长，一起游戏、运动，缓解孩子的焦虑情绪。这些是每个家庭都应该做到的，并不是“不失调”就无所谓。

感统失常见表现

1好动不安，走路易跌倒，注意力不集中，上课不专心，还可能出现语言发展迟缓、语言表达困难、说话迟。

2紧张孤僻不合群，害怕陌生环境，爱咬指甲，爱哭，偏食、脾气暴躁。

3对别人的话听而不闻，丢三落四。

4缺乏自信，消极退缩，手脚笨拙，语言表现能力极差。

5平衡能力差。走路容易摔倒，经常出现摔伤。手工能力差、精细动作差等。

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孩子为什么会感统失调？

如果家长对感统失调已经初步了解，就会发现它在现代孩子身上更容易出现。以前的孩子，每天上蹿下跳，玩跳房子、扔沙包、爬树，各种机灵搞怪，很少出现柔柔弱弱，连路都走不稳的情况。为什么现在的孩子更容易出现感统失调呢？

一项针对1万名孩子的感统失调流行病学调查显示，超过33%的孩子存在感统失调情况。

“造成孩子感统失调的原因有很多种。我们调查了一下，感统失调的孩子很多是剖宫产；还有很多孩子，是因为母亲在怀孕时，就有早产或流产征兆，长期处于保胎状态，孕期运动不足。”海南现代妇女儿童医院儿科主任王红怡说。

除此之外，王红怡还特别提醒，后期喂养、教育过程中出现的一些误区，也容易造成孩子出现感统失调症状。“比如有的孩子出生后，家长不按照孩子运动发展规律进行训练。这些孩子没经历过爬，就直接让站。家长还特别骄傲，觉得没爬就站了很厉害。其实这对孩子的空间感和本位感影响很大。”

还有的家长，为了让孩子睡觉时不哭，使用电动摇摇车，高频率的摇动，对孩子的前庭发育影响很大，容易造成感统失调。

如何预防孩子感统失调？

首先，多带孩子进行户外活动。让孩子多听、多看、多感受，身体各项感官都调动起来。

其次，不要给孩子过度的保护。家长应该学会放手，适当地给孩子自由。(记者 侯赛)