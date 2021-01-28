广州中科捐赠24万元援绥抗疫物资 守护医疗人员健康

中新网广东新闻1月28日电 (记者 唐贵江) 1月28日上午11时，援绥抗“疫”物资捐赠仪式在南方医科大学附属南方医院泰成逸园分院举行，广东省保健协会常务副会长王来渝、常务副会长兼秘书长马丽、副会长戴芳兰以及中科健康产业集团(广州)医药有限公司副总经理胡丹出席本次捐赠仪式。

广东省保健协会常务副会长戴芳兰(左一)、广东省保健协会常务副会长王来渝(左二)、广东省保健协会常务副会长兼秘书长马丽(右一)以及中科健康产业集团(广州)医药有限公司副总经理胡丹(右二)出席本次捐赠仪式。

2021年春节前夕，东北、华北各地新冠确诊病例日渐增多，特别是黑龙江省绥化市望奎县，截止2021年1月27日14时，绥化市现有确诊病例405例，形势仍不容乐观。伴随着封城、控制人口流动以及全民核酸检测，疫情得到了有效防控。期间，绥化市望奎县一线医护人员，在零下三十度的严寒中，坚守岗位，保证大家的健康。

中科再次响应国家号召，为望奎县的一线医护人员捐赠价值240000元的中科破壁灵芝孢子粉。

抗“疫”期间，中科健康产业集团就紧急驰援武汉、关爱医护；今年1月初，在广东省保健协会的倡导下，中科再次响应国家号召，为望奎县的一线医护人员捐赠价值240000元的中科破壁灵芝孢子粉，助医护人员提高免疫，守护他们的健康。

正在装车的援绥抗疫物资。

作为捐赠企业代表，中科健康产业集团(广州)医药有限公司副总经理表示：“中高风险地区的医护人员，舍小家保大家，奋不顾身的奋战在一线岗位，他们的健康是我们更应该关注和呵护的，本次中科捐赠的灵芝孢子粉，希望能为他们的健康保驾护航。”

捐赠仪式中，广东省保健协会副会长戴芳兰表示：“广州中科作为2020年度省保健协会优秀企业，始终承担着社会责任，哪里有需要，中科总是第一时间伸出援手，本次向望奎县爱心捐赠，中科也是第一时间响应，并迅速筹备捐赠物资。责任与爱同行，在全国人民的共同努力下，我们必定会战胜疫情。”(完)