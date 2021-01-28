小药药微光公益计划联合智慧脸向石家庄捐赠13万件防疫物资

1月27日，来自湖北武汉爱心企业捐赠的防疫物资顺利抵达石家庄。此次公益捐赠由小药药微光公益计划联合智慧脸捐共同发起。这批防疫物包含10万只医用口罩、3万双医用手套，将在石家庄市藁城区市场监督管理局的指导下，用于保障石家庄市藁城区一线抗疫服务工作。

近些天来，石家庄市藁城区的疫情得到有效控制，但疫情防控形势依旧严峻。面对疫情，社会各界积极响应，奔赴藁城参与抗疫工作，充分体现了”一方有难，八方支援”的团结精神。与此同时，小药药微光公益计划联合智慧脸，紧密配合，筹备防疫物资，仅在1天时间内就调配到包括N95口罩在内的10万只医用口罩、3万双一次性医用手套等防疫物资，并在藁城区市场监督管理局的指导下，送往藁城区各个隔离点，助力藁城防疫后勤保障工作，用实际行动，守护这些奋战在一线的最可爱的人，彰显了企业该有的社会担当。

此次捐赠方之一的智慧脸是面向药店和诊所的全新一代数字化运营管理系统，致力于通过科技创新提升行业效率，自主研发的SAAS管理系统拥有药品管理、GSP管理等十大功能模块及六大赋能体系，助力药店全面提升运营能力。智慧脸目前拥有员工上千名，遍布全国30个省份，其中河北是其业务重点区域，曾率先在河北打通医保电子凭证，助力药店步入医保“码时代”。此次支援石家庄抗击疫情，也是智慧脸勇担责任回馈社会的方式之一。

针对本次捐赠，小药药微光公益计划负责人表示：“去年疫情爆发时，全国各地都尽其所能支援武汉，支援湖北，帮助我们打赢了这场疫情防控阻击战。如今石家庄出现疫情，我们作为武汉的互联网医药企业，更应该挺身而出，贡献力量！”

据了解，小药药微光公益计划由小药药公司发起，针对疫情防控，从武汉疫情开始，小药药作为保供企业保障了湖北千万百姓口罩供给，随着近期多地散点式疫情出现，小药药持续关注疫情地区物资供应，向北京市朝阳区团委、北京东风社区医养结合驿站、武汉社区游艺社区养老中心等6家基层服务机构捐赠数万只口罩。

作为国内领先的互联网医药企业，小药药始终践行“让中国医药流通安全高效透明，让老百姓吃上便宜放心药”的企业使命，而践行社会责任是其中的重要组成部分。当前石家庄疫情牵动人心，有越来越多的爱心企业参与支援，相信有了社会各界的通力合作，石家庄战疫很快会赢得胜利。