国家药监局：德生源育发健发养发液等5批次化妆品检出禁用物质

人民网北京1月28日电 （董童）今日，国家药监局于官网发布的《关于5批次化妆品检出禁用物质的通告》（以下简称“通告”）提出，在2020年国家化妆品监督抽检工作中，经云南省食品药品监督检验研究院等单位检验，标示为云南木源堂化妆品有限公司等生产的本草秀复祛痘原液二号1批次祛痘/抗粉刺类产品，标示为广州莎莎化妆品制造有限公司生产的德生源育发健发养发液1批次养发/育发类产品，标示为汕头市金雅虹精细化工有限公司生产的采媚芦荟保湿霜（高度保湿）1批次保湿护肤类产品，标示为广州名露药业有限公司生产的婴瑞儿婴儿松花玉米爽身粉等2批次爽身粉类产品检出禁用物质。

《通告》显示，上述相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》等法律法规的规定。国家药品监督管理局要求云南、广东省药品监督管理部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售的有关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求云南、北京、广西、天津、江苏省（区、市）药品监督管理部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对发现的违法行为，依法予以查处。上述省级药品监督管理部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或者单位的处理结果，调查处理情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报。

《通告》要求，各级负责药品监督管理的部门应当加大对《化妆品监督管理条例》的宣贯力度，督促化妆品生产经营者落实质量安全主体责任、履行《化妆品监督管理条例》规定的各项义务，依法严厉打击非法添加禁用物质等违法违规行为，净化市场环境，保障公众用妆安全。

附：5批次检出禁用物质化妆品信息