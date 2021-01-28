《中国老年糖尿病诊疗指南（2021年版）》在京发布

1月27日，由国家老年医学中心、中华医学会老年医学分会与中国老年保健协会共同组织编写的《中国老年糖尿病诊疗指南（2021年版）》发布会在北京举办。

国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员王建业指出，《指南》的发布将对中国老年糖尿病的规范化诊治起到重要的推进作用。中华医学杂志社刘冰副社长、中国老年保健协会李明义常务副会长兼秘书长、国际糖尿病联盟西太平洋区主席纪立农先后致辞，充分肯定了《指南》编委会的工作及《指南》对改进我国老年糖尿病临床实践、改善糖尿病患者临床结局、助力健康中国行动的重要意义。

北京医院·国家老年医学中心郭立新介绍了《指南》撰写的背景和意义。他表示，我国已加速进入老龄化社会，65岁及以上老年人口约1.76亿，占比为12.6%，65岁以上老年糖尿病患者数约3550万，居世界首位，占全球老年糖尿病患者的1/4，且呈现上升趋势。近年来老年糖尿病领域大量的循证医学证据不断涌现以及新型降糖药物不断研发上市，迫切需要一部基于目前现有治疗理念、治疗药物以及最新循证医学证据的权威指南颁布，有效地指导临床医生对老年糖尿病患者进行科学规范的管理，从而全面提高患者的生存质量，减轻社会负担。然而，目前国内尚缺乏关于老年糖尿病管理的权威指南。正是在这样的背景下，国家老年医学中心、中华医学会老年医学分会与中国老年保健协会共同组织国内糖尿病、老年病及相关领域知名专家撰写了《中国老年糖尿病诊疗指南（2021年版）》。《指南》立足于国内、国际最新的临床和科研证据，结合中国实际提出了有关老年糖尿病诊治的新的治疗理念和路径，具有科学性、时效性和可操作性，是指导中国老年糖尿病规范诊治的纲领性文件。

中国老年保健协会糖尿病专业委员会主任委员、北京协和医院内分泌科肖新华对中国老年糖尿病指南要点进行了详细介绍。提出要关注老年糖尿病患者的特点，结合老年患者全方面情况进行综合评估后进行分层管理。临床医师要对老年糖尿病患者选择个体化治疗方案，权衡“获益风险比”，提倡合理的“简约治疗”，关注老年糖尿病患者的伴发症和急慢性并发症，注重提升老年患者生活质量。最终，通过对老年糖尿病患者进行全方位、全周期的规范化综合管理，改善中国老年糖尿病患者的临床结局。

据了解，《指南》发布后还将陆续开展全国范围内的《指南》推广培训活动，以规范中国老年糖尿病的诊疗，助力健康中国行动，为广大老年患者筑起抗击糖尿病的健康长城。