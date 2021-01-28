国际最新研究：新生儿抗生素使用与男孩发育迟缓有关

施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇微生物学研究论文指出，生命最初几周的抗生素暴露与男孩6岁前身高体重偏低有关，但女孩中不存在这种关系。该研究显示，这种作用可能来自肠道微生物组的发育变化。

该论文指，曾有研究报道，在生命最初几周给新生儿使用抗生素会导致肠道微生物组的构成发生改变。但是，这种暴露的长期影响并不明确。

论文通讯作者、以色列采法特巴伊兰大学奥姆里·科伦(Omry Koren)和芬兰赫尔辛基大学及赫尔辛基大学医院萨穆利·罗塔瓦(Samuli Rautava)与他们的同事，利用一个包含12422名2008年至2010年在芬兰图尔库出生儿童的队列，研究了新生儿期(出生后14天内)的抗生素暴露与6岁前儿童发育的关系。他们利用基于生长曲线的分数统计发现，相比样本中新生儿时期没有过抗生素暴露的儿童，在新生儿时期有过抗生素暴露的男孩(而非女孩)在6岁前的身高体重偏低。而从新生儿时期结束一直到6岁前的这段时间里，抗生素使用与男孩和女孩的身体质量指数偏高都有相关性。

在另一组实验中，论文作者将有和没有抗生素暴露的婴孩的粪便微生物群移植到无菌小鼠体内。在移植了来自使用抗生素后1个月和24个月的婴孩微生物群的雄性小鼠中，研究人员观察到了发育迟缓的现象。在雌性小鼠中没有观察到任何变化。

论文作者认为，早期抗生素暴露与肠道微生物的长期改变有关，这或许导致了男孩6岁前的发育迟缓。不过，他们也提醒指出该研究的局限性，比如对当初使用抗生素的原因(这可能会影响生命早期的身高体重发育)的具体影响理解不充分，这也说明对该结果的解读需要保持谨慎。(记者 孙自法)