孩子成长从家长必修课开始

“幸亏没有更糟，做自己最喜欢的事，我要利用这优势，做个乐观大师。”在重庆市渝中区中华路小学，重庆蓝海幸福家庭心智辅导中心老师们用一节节“乐观”课程，带领孩子们学会在遇挫时安慰自己，提高抗挫能力。

中国妇女报·中国妇女网记者了解到，为探索家、校、社共育，2020年年初，渝中区妇联在中华路小学、大坪小学、求精中学、实验学校、巴蜀幼儿园等5所学校打造了首批家庭教育实践基地。通过引进专业社会组织走进学校，开展家教指导、团体辅导、个案帮扶等，探索家庭、学校、社会共同培育孩子成长。作为项目实施机构之一，这已是蓝海第六次走进中华路小学开展孩子性格培养和品质养成课程。

课程精准全面培养孩子和“身边人”

“通过调研，我们针对不同年龄孩子的情况和需求，制定了不同的课程。”蓝海创始人郭爽说，这些课程围绕孩子成长设计，但并不只针对孩子，也有面向家长和老师的课程。

在实验学校，蓝海为老师们设计并开展了情绪管理减压课程，建立了家长线上读书会，并从去年2月至6月开展了20多堂“青春期中学生家长必修课”线上直播课，教会家长们如何陪伴好青春期孩子，与孩子共同成长。

记者了解到，针对中学的课程主要有学生心理辅导、家长正确陪伴和老师有效沟通，针对小学的课程注重孩子性格培养和品质养成，针对幼儿园课程注重提高孩子专注力和父母的亲子沟通能力。

“我们在课程中设计的入园焦虑缓解、提高孩子专注力、高效亲子沟通等内容正是幼儿园老师和家长们最迫切需要的，参与度很高。”重庆渝中快乐家庭教育指导中心主任杨洪梅说，项目实施以来，快乐家教指导中心已在巴蜀幼儿园开展了6场活动，惠及师生家长万余人。在求精中学，“快乐家教”还开展了新生激励及家长、老师、孩子共同参加的分享会等6场活动。

个案辅导拉回危险边缘的孩子

在开展团体活动中，项目实施机构还注重对危险边缘的孩子开展个案辅导。上初中的聪聪（化名）对学习很抵触，聪聪妈妈平时学习家庭教育的机会不多，对孩子的情况感到迷茫又无助。看到她积极参与学习，蓝海免费邀请聪聪参与了“中学生学习力训练营”。“我们带着妈妈和孩子共同成长，妈妈进步了，孩子也会跟着进步。”聪聪妈妈向郭爽反馈说，孩子参加完训练营后变化很大，她也会努力改变自己，和孩子共同成长。

郭爽帮助的另一名孩子刚上小学三年级，在班上表现出攻击性，但郭爽并没有直接从孩子入手。“孩子的问题最初都是家长的问题。”她一方面免费为孩子父母提供咨询和辅导，让父母深刻理解家庭情绪稳定对孩子成长的重要性，另一方面指导老师引导同学们接纳他。老师反馈，目前，这个孩子已经有了明显转变。

深层引导让更多家庭受益

“听课之前，我是个有些焦虑的妈妈，有时候甚至怀疑自己的孩子是不是有问题。”张云霞是巴蜀幼儿园中班幼儿小雨的妈妈，孩子上小班时，她因孩子在“去幼儿园”和“待在家里”两个选项之间选择了后者而产生怀疑。听了5堂快乐家教的课程，她明白孩子在幼儿园会面临心理适应、社会适应和独自生活等挑战，但这并不代表他不喜欢幼儿园或是有问题。“作为家长，我们很珍惜这种有针对性、系统性的课程。”张云霞希望能持续参与家教基地的学习。

记者从渝中区妇联了解到，项目实施至今，5个家庭教育实践基地已累计举办线上线下各类家庭教育主题活动30余场，为3万余户家庭提供优质家庭教育指导和心理辅导。在将专业机构请进学习的同时，家庭教育实践基地试点学校还带孩子们走出校园，走进宋庆龄旧居，参观林则徐家风展，学习优秀家风家教，参与垃圾分类、倡导光盘行动等社会文明实践。

近日，渝中区妇联开展了家庭教育实践基地项目总结会。区教委、区民政局、区财政局、五所试点学校及两家社会组织共同探讨接下来“送家教服务”的好办法。“我们将推进‘家校社’共育工作在点上更深、面上更广，在活动形式上将不拘泥于传统讲座形式，通过小型沙龙的形式，将干预做久做深。此外，将抓好小部分群体辅导、个案辅导，顺应新时期家庭教育特点，实行个性化定制，将家庭教育常态化、长效化。”渝中区妇联主席叶梅说，接下来，区妇联将与区教委进一步合作，促进全区家庭教育工作向“规范化、制度化、科学化、有实效、有特色”的方向发展，引领更多父母做好孩子成长的模范榜样，帮助更多家庭提升育人技能。(许真学 李伶俐)