就地过年是新常态下改变生活的缩影

春节的脚步越来越近。一年到头，大家都渴望团聚。然而，今年春节不同于以往，国外疫情依然严重，国内防控形势严峻复杂，大规模出行无疑会加大疫情传播的风险。

从中央到地方，近期都发出了倡议，号召广大群众就地过年，非必要不出行。1月27日，国务院联防联控机制举办的新闻发布会也提到，在国家有倡议、防控有需要、生活有保障的情况下，选择就地过年是对疫情防控最大的一种支持，同时提出要做好人性化保障。

就地过年，或许会让不少人感到失落和遗憾，但病毒比我们想象的要狡猾得多、隐藏得深，即使身处低风险地区，为了自己及家人的健康，为了全社会的平安，也不妨多些忍耐。而本就与家人在一起的人，也可能要适当改变一下过年期间频繁聚会、串门的习惯，尽量待在家里。今年的春节注定不同寻常，不论身在何处，防疫规定都要时刻谨记心中。

事实上，过年习俗的改变，只是常态化防控对生活改变的一个缩影。从应急状态切换到常态化防控阶段后，生活看似回归日常，却又不同寻常，疫情防控始终应是生活和工作的前提，每个人都应坚持做好个人防护，并主动配合防疫规定。

在本轮疫情之前，我国疫情形势总体稳定，百姓生活渐渐恢复正常。不少人因此产生错觉，认为生活又回到了从前，可以不戴口罩进入商超，聚餐聚会照旧进行。

事实上，过去的一年，病毒在不断变异，传播速度更快了。专家提示，人们要做好打持久战的准备。当前，国内一些地区出现新冠肺炎疫情反弹，就是与放松警惕，个人防护不到位，红白喜事大操大办，人员聚集有关。可是，依然有人并未意识到，人们的生活已经无法，也不应该再回到从前。唯有真正改变观念、行为和生活方式，才能与“新常态”和平共处。

虽然疫情防控措施会给生活带来不便，但事实证明，“小麻烦”可以换来“大安全”。

同时，养成戴口罩、勤洗手、常通风、用公筷、不聚集等卫生习惯和生活方式，不仅能够防控新冠肺炎，也能够防控其他传染病；落实红白喜事从简办理、过节不大规模聚会聚餐等防疫规定，也是推动移风易俗的难得契机。

因此，即使所在城市、乡村当前没有遭遇疫情，即使有一天新冠肺炎疫情彻底结束，这些卫生习惯、生活方式和新风俗也应该成为人们生活的常态。每个人逐渐养成并坚持良好的卫生习惯，才能最大限度保护好自己和家人的健康，而这也是对当前疫情防控最有力的支持。