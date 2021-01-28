石家庄：确诊病例累计治愈出院达203例

1月27日，石市举行新冠肺炎疫情防控工作第23场新闻发布会，副市长孟祥红通报最新疫情和防控重点工作进展。

1月27日0时-12时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例2例，全部来自藁城区的隔离点；全市无新增新冠肺炎无症状感染者。

1月26日12时至27日12时，石家庄市有67例新冠肺炎确诊病例治愈出院。截至1月27日12时，累计新冠肺炎确诊病例治愈出院203例，累计解除集中医学观察96例，累计死亡1例。

截至1月27日12时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例861例，现有新冠肺炎无症状感染者66例。除已经治愈出院和解除集中医学观察者在定点康复机构康复外，其余均在定点救治医院集中救治。

1月25日到26日，石家庄市进行了中高风险地区和隔离点全员核酸检测，共采样3711737人，已经全部完成检测工作，累计检出阳性样本8例，全部出自集中隔离点（其中，藁城区6例、平山县2例）。

做好全面消毒是切断疫情传播途径的重要手段。藁城区是石家庄市全域消毒的重点区域，石市抽调市卫健委、市公安局、市民政局等18个部门相关人员成立市级工作专班，进驻藁城区现场办公，全力推进藁城区的消毒工作，示范引领全市有疫情的中高风险地区消毒全面推开。目前已完成对藁城主城区、国省干道、各乡镇、各小区的全域消毒。全市其它县（市、区）也在按照相关要求，全力推进消毒工作。

做好做实隔离工作是阻断疫情蔓延的关键。石市继续用心用情用力搞好隔离点的服务，确保各项工作精准有序。先后派出7个工作组，对隔离场所督导检查，落实隔离场所“单人单间、隔离不出屋”的要求。针对部分隔离人员即将隔离期满的实际，建立完善隔离点解除医学观察总体方案，组织权威专家就解除条件和标准进行咨询，制定解除医学观察安保方案、解除医学观察转运方案等几个方案，确保解除隔离工作安全、有序。

石市还将石家庄市第五医院作为康复定点医院，抽调相关医护人员支持市第五医院，充实了救护人员的力量。在专家指导下，制定了石家庄市新冠肺炎出院患者康复管理方案，明确了康复流程、出院标准、健康评估，确保患者彻底康复后再出康复定点医院。（首席记者 李惺）