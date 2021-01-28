国务院联防联控机制要求——疫情防控和人性化保障要兼顾

1月27日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，就中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》介绍有关情况。会上强调，合理有序引导群众就地过年。同时，各地在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，坚决不允许采取“一刀切”措施，不能阻断人员出行、返乡。

国家卫生健康委副主任曾益新介绍，为有效应对当前疫情防控工作中的新挑战，同时配合相关部门做好春运期间疫情防控和群众就地过年保障等工作，国家卫生健康委从4个方面推动工作落实。

持续补齐农村疫情防控工作的短板和弱项。在敦促各地落实《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》中，关于检测、流调、隔离、转运、治疗、信息发布等各项措施的基础上，进一步明确不同风险等级地区人员的出行要求。针对春运期间返乡人员核酸检测需求量增加的情况，指导各地提升核酸检测能力，积极探索降低核酸检测成本，提高核酸检测的时效性，增加核酸检测的便利性。目前，全国新冠病毒核酸单管检测能力已超1500万份/天。

进一步规范聚集性疫情的处置工作。发生疫情后各级地方政府要及时激活应急指挥体系，迅速组织专业化流行病学调查和溯源工作。及时、科学、精准划定和调整中高风险区域，分区分级实施社区和个人隔离管控以及核酸检测等措施，争取掌握疫情防控的主动权。

持续做好外防输入工作。进一步加强入境人员从机场到隔离场所再到社区的全链条规范管理。严格落实进口冷链食品和进口物品等行业和单位的责任，相关重点从业人员要严格做好个人防护，为重点人员优先接种新冠疫苗。截至1月26日，全国新冠疫苗接种工作进展平稳有序，已接种2276.7万剂次。

同时，围绕冬春季疫情防控、个人防护等内容开展多种形式的健康科普活动，广泛普及科学防护知识。（记者赵星月）