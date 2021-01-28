1月27日河北省新增3例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例 行动轨迹公布

2021年1月27日0—24时，河北省新增3例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中石家庄市报告2例，邢台市报告1例。无新增死亡病例，无新增疑似病例，新增治愈出院57例。

1月27日0—24时，河北省无新增无症状感染者。8例无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月27日24时，河北省现有本地确诊病例661例（危重型11例、重型25例、普通型506例、轻型119例）。累计治愈出院病例641例（含境外输入36例），累计死亡病例7例，累计报告本地确诊病例1273例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者67例。

石家庄市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月27日0-24时，石家庄市新增新冠肺炎确诊病例2例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：男，30岁，藁城区增村镇南桥寨村人。1月3日至11日居村无外出；1月11日下午作为密切接触者转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月26日因发热由120救护车转运至石家庄市第三医院发热门诊就诊，核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月27日凌晨诊断为确诊病例。

确诊病例2：女，26岁，藁城区增村镇南桥寨村人，为1月20日第8例确诊病例的密切接触者。2021年1月3日至10日居村无外出；1月11日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月26日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月27日诊断为确诊病例。

邢台市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月27日0-24时，邢台市新增新冠肺炎确诊病例1例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例：男，53岁，南宫市西丁办事处西乞家庄村居民。2021年1月3日被转运到集中隔离点隔离观察。1月26日出现发热、咳嗽等症状，由120负压救护车转运到邢台市第二医院。1月27日核酸检测结果呈阳性，经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。