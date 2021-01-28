个别进口试剂耗材外包装检出核酸阳性？北京疾控提三点建议

1月27日下午，北京市召开第222场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，为有效落实“外防输入”的要求，防范进口试剂耗材传播病毒风险，市疾控中心对此提出三点建议：

一是各相关单位及个人要严格遵守国家《进口物品生产经营单位新冠病毒防控技术指南》和北京市《关于进一步加强进口高风险非冷链货品常态化疫情防控的通知》《关于加强进口和国内中高风险地区非冷链试剂耗材等试验用品管理的通知》等要求，依法依规采购进口试剂耗材，规范开展相关实验活动。

二是进口试剂耗材入关时，要严格落实查验、抽检和消毒等各项工作，运输、贮存该类货品要严格遵守行业防疫指引及规范要求,经营单位应当加强进口试剂耗材全流程管控，主动向进口商索取并查验供货许可证、入境检疫证明、新冠病毒核酸检测报告和预防性消毒等相关安全防疫信息，确保证照齐全，符合要求。

三是从事实验室活动单位要严格落实生物安全管理制度，全面掌握本单位所开展的各类实验活动及使用试剂耗材类别，建立台帐，加强安全管理，制定应急预案，严格落实实验室清洁消毒等措施。参与实验等相关人员，在打开进口试剂耗材包装、从事实验活动时要安全规范操作，按照所从事的相关实验活动，全程做好个人防护，开展健康监测并定期进行核酸检测，如出现异常症状，立即报告并就医排查，并按照北京市有关防疫要求，配合开展相关调查。（池梦蕊）