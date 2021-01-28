便潜血阳性，心梗高危人群

大便潜血试验是临床上最常用的辅助筛查结直肠癌的方法之一，但有相当一部分粪便免疫化学检测呈阳性的患者实际上并没有结直肠肿瘤。韩国首尔国立大学医学院进行的最新研究提示，便潜血阳性者可能是缺血性中风、心梗的高危人群，要引起重视。

便潜血阳性指胃肠道少量出血（5毫升以上），红细胞被消化破坏，但粪便的外观不显血色，镜检也不能证实，此时如果做粪便潜血试验，就可能呈现为阳性。便潜血阳性提示患者存在消化道出血，原因包括：食管相关疾病，如食管炎、食管癌；胃相关疾病，如胃溃疡、急性出血性胃炎、胃癌；十二指肠球部溃疡等上消化道相关疾病；下消化道疾病，如结直肠癌、结直肠息肉、缺血性肠病、溃疡性结肠炎、痔疮等。另外，患者服用了铁剂，或进食动物内脏、血及黑木耳、大量绿叶蔬菜（菠菜）等富含亚铁离子的食物后，也会出现便潜血阳性结果。

新研究中，研究人员利用韩国全国医疗保险数据库，纳入2009~2012年接受结直肠癌筛查的627.7万名50岁以上成年人，且均无心血管病或结直肠癌病史。平均随访6.79年期间，16.8万人发生缺血性中风，10.5万人出现心梗，1.1万人死亡。校正年龄、性别、吸烟、饮酒、规律锻炼、三高等因素后，研究人员发现，与便潜血阴性的人相比，阳性者发生缺血性中风、心梗及死亡的风险分别增加9%、9%、15%。即便排除贫血或结直肠癌患者后，敏感性分析仍得出类似结果。

便潜血阳性和心脑血管病看似八竿子打不着，其实有着千丝万缕的关系。因为它们有着共同的危险因素，比如年龄、吸烟、重度饮酒、缺乏运动、肥胖等。具备这些因素的人，全身炎症反应更高。慢性炎症可通过诱导基因突变、促进癌变、血管生成和细胞增殖，以及抑制细胞凋亡而诱发癌症。便潜血阳性者多存在肠道炎症和隐性出血，缺血性中风和心梗最常见的病因则是斑块破裂引发血栓栓塞，而一系列炎症反应参与了动脉粥样硬化斑块的形成和进展。炎症可引发斑块不稳定，从而导致缺血性中风和心梗发生。另外，便潜血阳性还可能是肠道上皮屏障失调和肠道菌群发生变化的表现。多项研究发现，肠道菌群失衡与冠心病、中风等密切相关。所以，便潜血阳性患者排查结直肠癌和以上情况后，还应考虑是否患有心脑血管病。

医生和患者应对结直肠癌和心脑血管病出现的便潜血阳性情况加以区分判断。结直肠癌患者便潜血阳性，可能还会出现腹部不适或腹痛、大便性状改变等症状。肛门指检、纤维结肠镜检查及CT等可明确诊断。心脑血管病患者则会出现胸闷、胸痛、头晕、肢体不灵活、言语不清等表现，可通过心电图、心脏彩超及心肌酶等心脑血管病相关检查加以判断。

（中南大学湘雅医院普外结直肠专科教授 彭 健 □徐 帅）