让群众安心安全过好年（国务院联防联控机制发布会）

近日，中办国办联合印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，提倡春节假期非必要不流动，并做好广大群众就地过年的服务保障。如何做好服务保障，让群众安心安全过好年？在27日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕，国家卫生健康委副主任曾益新等介绍了相关情况。

就地过年的政策是分级分类的

“就地过年的政策是分级分类的。”赵辰昕回应，中高风险地区要严格执行相关规定，低风险地区倡导大家就地过年，非必要不出行。各地在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，不能阻断人员出行、返乡，要给人民群众多些保障、多些便利。

疫情防控需要每个人的参与。赵辰昕表示，在国家有倡议、防控有需要、生活有保障的情况下，选择就地过年是对疫情防控最大的一种支持。

“从去年12月份以来，一些地方相继出现新冠肺炎聚集性疫情，当前疫情防控工作已出现三个新变化。”曾益新介绍，一是疫情多发在天气寒冷的北方地区，且比较集中在防控较为薄弱的农村地区。二是境外输入病例数量明显增加。今年1月份，日均输入病例数是去年11月份的近2倍，外防输入的压力持续存在。三是春节临近，人流物流将会增加，聚餐、集会等聚集性活动也将增加，这都将增加疫情传播风险。

为有效应对新挑战，下一步将从几方面推动工作落实：

首先，持续补齐农村疫情防控工作的短板和弱项。针对春运期间返乡人员核酸检测需求量增加的情况，指导各地提升核酸检测能力，增加核酸检测便利性。据介绍，截至目前，全国新冠病毒核酸检测能力已超过1500万份/天。

其次，进一步规范聚集性疫情处置工作。一旦发生疫情，各级地方政府要及时激活应急指挥体系，迅速组织专业化流行病学调查和溯源工作，及时、科学、精准划定和调整中高风险区域，分区分级实施隔离管控及核酸检测等措施。

此外，持续做好外防输入工作。

多措并举、千方百计保障春节市场供应

不少人关心，倡导就地过年，如何保障春节期间重要生活物资供应充足？

“总量影响非常有限，但会带来区域性需求结构变化。”赵辰昕回应，下一步将从统筹抓好生产供应、加强储备精准调节、畅通运输和配送网络、确保销售渠道正常和强化民生兜底保障等五方面细化安排，多措并举、千方百计保障春节期间人民群众的生活物资和能源供应。

在保供应方面，将指导大中城市切实组织好蔬菜生产，畅通相关产品调运，积极对接外地货源。同时，引导各地全面梳理和充实重要民生商品储备规模，统筹加强北方用气、南方用电调度保障，提升重点地区和电厂存煤。

在畅运输方面，交通运输部总工程师、公路局局长汪洋说，春节期间，将指导各地交通运输部门充分利用大数据等技术手段，加强城市交通出行需求的分析和研判，实时监测客流变化的情况，指导城市公交、轨道交通、出租汽车企业合理调整运力和运营时间。

在稳渠道方面，商务部消费促进司司长朱小良表示，一方面，畅通运输采购渠道，让老百姓舒心购物。将组织重点农副产品批发市场、各类餐饮、住宿、商超等生活服务网点春节不打烊，适当延长营业时间，便利线下日常消费；同时指导电商平台、物流企业配送不断档，满足无接触、少接触的消费需求。另一方面，跟踪发布市场信息，让老百姓放心消费。将启动36个大中城市春节期间市场供求状况日报制度，多渠道向社会发布供求信息，同时举办全国网上年货节，联动线上线下开展促销活动。

不仅要保障物资供应，也要做好服务保障。在丰富节目供给方面，鼓励低风险地区文艺院团在做好疫情防控前提下，在空间开阔的场所增加演出频次，并进行线上演播。在扩大线上服务方面，指导各地积极组织云剧场、艺术直播，鼓励图书馆、博物馆、影剧院等公共文化场馆开展线上服务，组织全国网络视听的新媒体设置春节专题频道或者专区。在假日旅游出行方面，鼓励各地结合实际，提供乡村游、周边游等丰富的旅游产品和假日休闲活动，开放公园、体育场等户外活动空间，更好满足就地旅游休闲需求。

助力务工人员留得下、过好年

合理有序引导群众就地过年，如何让广大务工人员留得下、过好年？

“要通过‘四留’举措推动务工人员就地过年有关怀、企业开工复工有保障、农民工节后务工有支持。”人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹介绍，一是送温暖留心，将指导各地组织多种形式的“送温暖”和集体过年活动，鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”。二是强政策留岗，将鼓励引导企业结合生产需要和劳动者的意愿，合理安排生产、错峰放假或调休，切实保障好就地过年务工人员的工资、休假等合法权益。三是稳生产留工，将强化医用物资生产企业、生活必需品生产企业等重点企业用工调度保障机制，支持开展用工余缺调剂，根据需要开发一批社区服务等临时性岗位。四是优服务留人，将为有需要的求职者提供1次职业指导、3个合适的岗位信息、1个培训项目推介，举办多频次、分行业、分工种的专场招聘。

对于春节期间留守在家里的老人和小孩等特殊困难群体，民政部儿童福利司司长郭玉强表示，将做好摸底排查，加强对这两类群体的分类帮扶指导。一方面指导村（居）委会加强空巢老人、留守儿童这两类群体的定期探访，及时了解需求，反映情况，提供帮助。另一方面要落实救助保障政策，为受疫情影响的困难老年人提供包括生活照料在内的各种服务。同时，要求各地在疫情防控期间，优化简化事实无人抚养儿童、孤儿和其他困境儿童认定审核审批程序，对于符合条件的，要求做到当月申请、当月审批、当月发放生活保障金。此外，还将强化家庭监护指导，明确要求外出务工人员要确定一名符合条件的照护人代为照护留守儿童，确保留守儿童得到妥善照顾。

《 人民日报 》（ 2021年01月28日 02 版）