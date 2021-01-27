河北省调整相关区域疫情风险等级 石家庄7个地方降为低风险

人民网石家庄1月27日电 （祝龙超）据河北省卫健委官方网站消息，根据国务院应对新冠肺炎联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，自2021年1月27日起，河北省将石家庄裕华区新华苑小区，长安区国赫红珊湾小区、保利花园B区、博雅盛世小区E区，高新区太行嘉苑小区，新华区尚金苑小区，鹿泉区银山花园新区小区调整为低风险地区。

目前，石家庄藁城区全域、新乐市全域、邢台南宫市全域仍为高风险地区。

石家庄长安区简筑家园小区、保利花园D区、普和小区南院、建明小区、前进村、河北省胸科医院公寓北区，裕华区晶彩苑小区、东方明珠小区、卓东小区、十二化建小区16、17号楼、河北城建学校家属院、海天阳光园小区，正定县冯家庄村、东平乐村，高新区赵村新区小区、同祥城小区C区、和合美家小区，栾城区卓达太阳城希望之洲小区，平山县防疫站小区、访驾庄村，赵县任庄村，邢台隆尧县烟草家园（烟草公司家属院），廊坊固安县英国宫5期仍为中风险地区。

全省其他地区均为低风险地区。