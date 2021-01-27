钱洪宇：中国抗癌药研发突破“三高”瓶颈未来可期

12月26日，由健康中国行动推进委员办公室宣传组指导，人民网·人民健康主办、中国健康促进基金会协办、百济神州战略支持的2020首届中国癌症防治年度大会暨“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式在北京举行。

百济神州副总裁、大中华区医学事务负责人钱洪宇

“抗癌药物研发具有高资本、高人才与高技术的‘三高’特点。”百济神州副总裁、大中华区医学事务负责人钱洪宇在会上表示。一款抗癌新药的诞生常常需要经历至少10年时间和10亿元以上的投入。随着国家药品审评审批制度的改革、一致性评价及集采政策的实施，促使越来越多的药企开始思考转型与创新。人才、资本相继涌入，使得国内本土创新制药企业的发展环境日趋成熟，涌现了一大批优秀的本土创新制药企业。

“资本、人才、技术既往都是抗癌新药研发的瓶颈，但是现在我们都看到了希望，无论是基础研究、临床研究，还是从技术到研究的转化，都已经实现了很大突破，甚至有了First-in-Class的药物，所以说中国的抗癌药研发未来可期。”钱洪宇对国内的抗癌药研发充满信心。

对于国内抗肿瘤药物临床研究的未来，她说到，中国已经加入ICH，在今后的新药临床研究过程中，可以积极地争取，尽快地加入到临床试验过程中，最好能同步进行；与此同时，要满足国内尚未被满足的需求，聚焦中国患者高发瘤种，比如肝癌、食道癌、胃癌等，更好地造福中国病人。

她还强调，产学研要紧密结合，既要加强基础理论的研究，也要加强科学家和企业家之间紧密合作，缩短实验室和工厂的距离，加速科研成果转化，力求更快造福患者。

近年来各大创新药企争相布局真实世界研究，在钱洪宇看来，真实世界研究对新药上市后的临床行为非常重要，通过真实世界研究可以赋能临床医生，满足医生临床与研究的双重需求。她介绍说，我们启动了Pilot项目，就是从临床实践的idea出发，赋能临床医生进行大量的Pilot研究，将结果回到临床实践中去。