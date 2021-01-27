国家卫健委：截至1月26日新冠疫苗已接种2276.7万剂次

人民网北京1月27日电 27日，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。会上，国家卫生健康委副主任曾益新表示，截至26日，新冠疫苗已经接种2276.7万剂次。

曾益新介绍，安全有效的疫苗大规模接种是一个最经济、最有效的传染病防控措施。目前，我们按照区分轻重缓急、稳妥有序推进的原则，在各地对感染风险比较高的群体、重点人群进行接种。主要是围绕边境口岸等重点地区、国际国内交通运输等重点场所以及医疗卫生、社会资源保障、社会基本运行服务等重点行业的数千万人员开展。总体来说，工作进展还是平稳有序的，各地接种人数也在不断增加。

针对新冠疫苗接种工作，曾益新介绍，主要做了几个方面的工作：一是细致周密地部署接种工作，对各地的接种进行技术指导，各地结合接种需求和疫情防控需要，以及当地医疗卫生资源的情况，统筹设置接种单位、组建接种队伍，进行接种前的专业化培训。

二是加强疫苗接种规范管理，充分发挥免疫规划信息系统的作用，实现疫苗信息化管理，让每一支疫苗都能全程可追溯。要求在接种时，对接种人员一定要认真询问有没有禁忌症，确保能够按照规范进行接种。

三是做好不良反应的监测和医疗救治。不良反应监测工作非常重要，必须严格按照规范执行，还要报告。另外，医疗救治要安排专业的医务人员在接种地点做好保障，万一出现不良反应，能够及时的应对处置。