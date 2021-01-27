偏方小红果治感冒 大妈鬼门关前走一遭

70岁的刘大妈感冒后，服用偏方南天竹，这个举动让她在鬼门关附近走了多个来回。浙江省人民医院急诊科的医生用上电击除颤才把她救了回来。

资料显示，南天竹果熟期为秋季11月至次年1月，寒假来临，家长要教育小朋友千万不要误食“小红果”。

治感冒用偏方南天竹中毒

“我们那儿民间有用南天竹治疗感冒的偏方，哪知道会闯那么大的祸呀，吓死人了！”刘大妈家人回忆起患者陷入险境的来龙去脉，直摇头叹息。

家住浙北某镇的刘大妈，平时身体尚可，以前感冒，曾用偏方治疗感冒，觉得有点效果。进入新年，又一次寒潮袭来，大妈不小心又感冒了，有点鼻塞，流涕。本想熬一熬，但几天了没好转迹象，于是家人提议再试试之前那个偏方。没想到，这次却闯了大祸。

大妈家人说，偏方其实是南方非常常见的南天竹，鲜红的果实非常漂亮，很多家庭都有种植用以观赏。大妈这次先是吃了南天竹的果实，鲜亮“小红果”，感觉流涕、鼻塞似乎好了一些，但不明显，为了加强疗效，家人接着把南天竹的叶子拿来放锅里煮，让大妈喝汤。

就这样，大妈偏方一连喝了3天，不对劲了。起初，她肚子不舒服，胸口很闷疼痛，头也觉得晕，接下来更吓人的状况出现了：反复晕厥过去并伴小便失禁……送到医院，心电图检查一做，严重的心律失常，心室颤动。

医生解释，室颤是引起心跳骤停最常见致死性心律失常，在发生心跳骤停的病人中，约80%为室颤引起。当地医院立即抢救，但病人危险症状反复。深夜，120急救车将大妈紧急转送至浙江省人民医院急诊科，继续进行抢救。

医生一次次把她从鬼门关拽回来

“用除颤器，控制一定能量的电流通过心脏，能消除某些心律失常，可使心律恢复正常。”患者送到医院，室颤、室速一直反复发作，急诊科主治医师沈晔等接诊后予以积极救治。“我们得知当地医院已电除颤6次，就清楚这是一场拉锯战，患者的生命体征趋于平稳并不意味着救治已成功，‘决战’很可能还在后头。”

果不其然，半小时后，危险再次来临。

“之后基本是，半个小时心脏室颤发作一次，我们早有准备，立即用电击除颤将之‘唤醒’，接着又发作，再次被‘唤醒’，周而复始，直至次日凌晨。”参与抢救的医务人员说。

拉锯战进行了两个多小时，电击除颤5次，加上当地医院6次，共与死神较量了11次。紧接着，患者被收入急诊重症监护室（EICU），最终在床边植入临时起搏器。

24小时严密监测和精心医护下，刘大妈神志已转清，再未出现恶性心律失常、晕厥等。化险为夷后大妈心有余悸说，想想都害怕，服了这样的偏方，居然鬼门关走了一遭。

土方子一定不能随便用

重症监护室李茜主任介绍，南天竹的果实看起来有点像某些干果，听信偏方，不经过辨证论治随便吃，那是很危险的。据相关资料，南天竹全株有毒，植株内含有多种的生物碱。同时，南天竹也具有药用价值，做药用可以治疗不少疾病，但均需专业的提取。

“土方子不能自己拿来随便吃。”李茜主任表示，有一些植物及果实，像野地的蘑菇，看上去很好看，其实好几种含有毒性，吃了可能有生命危险，每年都有抢救的案例。一旦误食野蘑菇、南天竹等毒果第一时间将中毒者送医院，最好将误食的毒果带来，让医生救治更加精准。此外，南天竹果实鲜红诱人，很容易被年幼的孩子误食，因此家长也要提醒孩子千万别误食。

李茜主任还提醒，每年一月一般是最冷的日子，感冒的人较多，要多注意保暖；出现上呼吸道感染，不建议患者自己在家盲目硬熬或私自用药，应尽早去医院就诊，听从医嘱，千万别自己当医生，耽误治疗或招来危险。（通讯员 宋黎胜 记者 吴朝香）