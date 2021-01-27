为减少人员聚集 台州一民警决定取消婚礼婚宴

“婚礼婚宴都取消，这时候不能添乱”

“各位领导、亲朋好友：由于疫情原因，我们原定于1月22日举办的婚礼及1月23日举办的婚宴决定取消……”前几天，张鹤和杨程茜的朋友们突然收到这条短信。

张鹤是台州市公安局黄岩分局城东派出所民警，杨程茜是一名医生。两人在亲友眼里算是大龄青年了，耳边催婚声不断，但因平常工作忙，婚姻大事一直拖着。2020年，两人共赴抗疫一线。疫情得到控制后，两人终于在9月30日领证，计划今年1月下旬举办婚礼。

进入2021年后，疫情在多地反复，全国上下一心抗疫。张鹤和杨程茜商量后，决定取消婚礼，减少人员聚集，以配合疫情防控。

两人都是抗疫一线的“战士”

对于张鹤和杨程茜来说，这段感情来之不易。

张鹤是台州市公安局黄岩分局城东派出所民警，出生于1988年。杨程茜是一名医生，出生于1993年。两人是在2019年底认识并开始交往的。热恋中的情人，巴不得天天腻在一起，张鹤和杨程茜却没在一起吃过几次饭、看过几场电影。他们相识没多久，疫情就暴发了。

民警、医生是战疫的主力军。张鹤和杨程茜都上了一线，没日没夜地工作。

张鹤记得，那段时间，他没睡过一个完整的觉。抗疫分秒必争，别说约会了，就是打电话也只能在半夜里，那时双方才有空。

“有时太想念了，就从不多的睡眠时间中挤出半小时，开个视频电话聊几句，互相鼓励和加油。”张鹤说，“不过这并没有影响我们的感情。相反，看到对方这么不惧辛劳，我们知道彼此找对人了。”

有亲友不理解，他们耐心解释

在抗疫取得阶段性成果后，去年9月30日，张鹤和杨程茜领了证，计划今年1月下旬举办婚礼。为了这一天，双方家庭早早开始筹备。

2021年的第一个月份，多地疫情有卷土重来之势，全国上下一心抗疫。面临这样的严峻考验，任何团体性活动都会给抗疫工作带来风险和压力。

张鹤和杨程茜经过商量，最终决定取消这场婚礼，积极支持配合疫情防控工作。

家里大人的观念比较传统。在他们看来，婚姻是人生中的大事，不能将就。更何况请帖都发出去了，说取消就取消，成何体统。

“我爸爸也是党员，能理解我们的决定，毕竟这么做是为大局考虑。但很多七大姑八大姨想不通了，反复劝说我，不要坏了传统礼节。”张鹤说。

于是，张鹤和杨程茜一有空就找这些亲友进行耐心解释。

“如果因为我们的婚礼，搞出几个甚至几十个感染者，我们是不是成了罪魁祸首了？”“婚礼是一种形式，等疫情过去后有机会补办的，实在没有必要在这个敏感时期让大家冒险。安全第一，对不对？”“眼下这个特殊时期，我们要响应号召，不能给国家添乱。”

……

两人经过努力，终于获得了亲友们的理解。

喜糖礼盒里放口罩，送去喜悦和健康

毕竟是自己爽约，向大家说声“报歉”是少不了的。张鹤和杨程茜给亲友们发出“致歉书”：“我们即将组成自己的小家庭，应当尽到一份责任和担当，减少人员聚集，阻断疫情传播……”

他们退了之前预订的酒席，用这些钱买下很多自助餐券，“自助餐券有效期很长，方便大家分散去吃，避免扎堆聚集。”

他们购买了一批高质量的口罩，在每个喜糖礼盒里放上一包，送去喜悦和健康，“疫情期间，送口罩最实用。”

一些亲友从刚开始时的意外，转变为理解和支持。他们还把夫妻俩的“道歉信”发到朋友圈，获得了诸多网友的点赞。（记者 陈栋 通讯员 王淑燕）