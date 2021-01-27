如何利用台阶进行健身锻炼

日常生活中，人们除了去健身房锻炼，还会选择徒手锻炼、小工具锻炼、健身路径锻炼的方式，这些健身锻炼方式经济、方便。而今天为大家介绍的台阶锻炼，也具有这样的特点，无论在户外还是在办公场所，台阶、楼梯都随处可见，利用台阶可以帮助我们锻炼心肺，增进力量，改善体质。

●台阶锻炼的好处

日常生活中，每天不坐电梯多走楼梯爬台阶，就可以有相当于慢跑的运动效果。日常快速爬楼梯的运动强度有8.8梅脱，而慢跑的运动强度为6.0-7.0梅脱，楼梯有上有下，爬楼梯与慢跑强度接近，把坐电梯的工夫都用上下台阶的方式来替代，这样每天爬楼梯的时间相当于完成了慢跑的锻炼，省时高效。

上下台阶过程中，需要下肢对抗身体重力做功，上肢还要协调配合，日常上下台阶，能够帮助维持肌肉力量，如果再进行针对性的练习，对于增进力量也有效果。而力量的维持和增加，特别是下肢大肌肉群，对于保持骨密度，提升基础代谢水平，保持健康体质都有重要作用。

除生活中上下台阶行走，跑台阶锻炼对于跑步这项运动也有帮助。首先一点跑台阶的动作模式与平地跑步的动作模式较为接近，都是单腿支撑，上下肢交互协调用力的模式，而上下台阶时需要克服重力更多，有助于巩固和提升跑者的下肢力量与耐力。另外上台阶时，臀肌发力要求高，对于一些伸髋发力意识不足的跑者，可以纠正技术。此外跑台阶可以帮助跑者训练跑步节奏，提高肢体协调和节奏感。但老年人和膝关节有病变者不建议进行跑台阶锻炼。

●几种常见的锻炼方法

究竟如何利用台阶进行健身锻炼呢？下面为你介绍利用台阶进行力量训练、柔韧性训练和耐力训练。

力量训练

上斜俯卧撑

练习目的：强化手臂和胸部力量。

动作要求：选择适宜坡度的台阶，俯卧撑姿势，上肢躯干处于高位，下肢双脚在低位，进行俯卧撑练习，俯下时，两上臂相对躯干45°分开，胸部去贴近台阶，然后手臂和胸部肌肉发力撑起。俯下动作稍慢，撑起动作稍快。

练习次数：每组练习8-12次，练习2-3组。

登台阶摆腿

练习目的：强化单腿支撑力量和髋部力量。

动作要求：原地踏步一次，然后一条腿迈步登台阶，另一条腿摆腿上提，做高抬腿动作，并配合摆臂，然后摆起的腿再放下到起始位置上，同时支撑腿也落下，再在原地做一次原地踏步后，继续练习前述动作。登台阶时注意保持髋、膝、踝关节在同一平面，避免膝关节内扣或外翻，膝关节和臀部共同发力完成登台阶动作。

练习次数：每组每侧练习8-12次，练习2-3组。

侧撑摆腿

练习目的：强化体侧力量和髋部力量。

动作要求：单臂伸直侧撑在台阶上。保持身体从头，躯干，到脚呈一条直线。保持躯干稳定的同时，单腿做体侧的摆动，要求有控制的起落。

练习次数：每组每侧练习8-12次，练习2-3组。

保加利亚分腿蹲

练习目的：强化单侧下肢力量和稳定性。

动作要求：选择适宜坡度台阶，迈出弓步，支撑腿在台阶相对低的位置，抬起的腿以脚尖或前脚掌支撑在位置稍高的台阶上，高度以平齐支撑腿的膝关节为宜。双手交叉扶肩或叉腰，做单腿蹲起。练习时注意支撑腿膝盖不要超过脚尖，避免膝关节内扣，保持练习时躯干挺立和平衡。

练习次数：每组每侧练习8-12次，练习2-3组。

柔韧性训练

弓步拉伸

练习目的：拉伸臀部和髋部肌肉。

动作要求：在台阶上迈出弓步一大步，可手扶栏杆保持平衡，屈膝腿在台阶高处，伸直腿在台阶低处。通过下压躯干，降低重心，以达到拉伸后侧腿髋关节和前侧腿臀部肌肉的效果。

练习次数：每组每侧拉伸20-30秒，练习2-3组。

体前屈拉伸

练习目的：拉伸大腿后群肌肉。

动作要求：根据自身柔韧性情况，选择双脚站低台阶，双手触摸高台阶，或相反方式。弯腰屈髋，保持双腿伸直，做体前屈动作，触摸台阶平面，拉伸大腿后群肌肉。

练习次数：每组拉伸20-30秒，练习2-3组。注意老年人避免采用此种方式拉伸。其他人群拉伸时，注意避免头部位置过低，可在拉伸时稍抬头。

侧弓步拉伸

练习目的：拉伸大腿内侧肌肉。

动作要求：侧向面对台阶。一条腿伸直，并以脚内侧支撑在高台阶上。另一条腿作为支撑腿，站在低台阶上。然后屈曲支撑腿，降低重心，双手扶住台阶保持平衡，体会另一条腿内侧肌肉的拉伸感。

练习次数：每组每侧拉伸20-30秒，练习2-3组。

耐力训练

进行耐力训练，往往可以选择循环训练的方式，选择4-8个练习动作，按照练习和休息时间1：1的安排来练习，每个动作练习1组，依次练习全部动作为1个循环，每个循环练习结束后，充分休息3-5分钟。练习6-10个循环。循环示例：选择10-20级左右台阶，在台阶上依次练习，台阶小步跑—俯身爬行—高抬腿跑—台阶单腿跳，循环进行。

台阶小步跑

练习目的：练习跑步频率与节奏，提升协调性。

动作要求：在台阶上快速进行小步跑练习，保持稳定节奏，注意肢体协调配合。注意上、下肢摆动都在前进方向上（矢状面）。

俯身爬行

练习目的：改善手脚协调与核心控制。

动作要求：在台阶上进行俯身爬行，手臂伸直，屈髋屈膝，同时抬起对侧手足上爬台阶，然后两对侧手足交替完成台阶爬行。注意保持躯干平直，核心紧张，避免骨盆扭动。

高抬腿跑

练习目的：强化跑步时支撑蹬伸摆腿动作模式和力量。

动作要求：高抬腿动作完成登台阶练习。注意大腿抬起至平行于地面高度，注意支撑侧充分蹬伸，髋关节充分伸展，核心紧张用力，四肢协调放松，保持好节奏，注意上下肢摆动在前进方向上（矢状面）。

台阶单腿跳

练习目的：提升单腿力量和爆发力。

动作要求：在每级台阶上依次完成单腿跳跃动作，要求单腿落台阶后快速跳起，注意髋、膝、踝对位对线，可配合摆臂助力完成跳跃动作。