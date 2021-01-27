随着“全面二孩”时代来临，公共场所对母婴哺乳室的需求随之增大。省政协委员、市妇联主席文方建议，应进一步完善和优化公共场所母婴设施建设，让随处可见的设施齐全的母婴室，为每个有宝宝的家庭带来便利的体验，让公共场所母乳喂养不再尴尬。

早在2016年11月，我国就明确了推进母婴设施建设总体目标为：到2018年，配置率不低于80%；到2020年底，所有应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。

记者调查走访发现，母乳喂养依旧面临尴尬。虽然社会各界都积极鼓励、提倡母乳喂养，但公共场所缺乏合适的地方哺乳，已成为哺乳期女性最为头疼的问题之一。而目前部分公共场所虽已设置母婴室，但数量有限，且内部陈旧、设施简陋。除大型商场、高级写字楼外，公共场所母婴室的设置数量有限，且绝大多数母婴室的配套设备设施并不完善，卫生环境堪忧。

“每每想到逛街时，可能找不到合适的地方给孩子喂奶，我就只能‘狠心’将孩子放在家中。”市民李女士坦言。

“推进母婴室基本设施建设，是人文关怀的彰显，更是城市文明的体现。”文方建议，可对需新增母婴室场所选址进行考察论证，有批次、有计划地完成增设，“坚持统筹整合，从强化资源整合、共建共享、凝聚财力的角度出发，择优考虑在公共交通设施、商业中心、医疗机构、游乐场所、旅游景区、公园以及公共文化体育设施等处新建改建母婴室设施。”

她同时建议，应建设精品母婴设施，将解决母婴室设施配置简陋、品质不高列为重点问题，提高母婴室设备设施的配置。“建议统一母婴室建立标准，例如要求新增设的母婴室必须配置尿布台、洗手池、冷热饮水机、纸巾、洗手液、垃圾桶等；改善卫生状况，建议建立母婴室的卫生维护标准，为母婴室提供舒适、干净、整洁的母婴环境；增强引导标识，提高母婴室利用率。”

此外，她还认为，应以“政府主导、社会参与、企业运作”为思路，进一步统筹全市的母婴室建设。对母婴室的选址、环境、基础设施、卫生条件等制定严格规范的标准，再对达标建成的规范化母婴室进行统一授牌、定期评比。政府对增设母婴室的公共场所或经营场所予以一定的政策鼓励。“希望公共场所母乳喂养不再成为女性的尴尬。”文方说。（全媒体记者 匡春林）