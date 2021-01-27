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别犹豫，对新冠肺炎疫苗要“应接尽接”

接种疫苗，是对抗疫和健康负责

项丹平

2021年01月27日10:00 来源：中国妇女报

盼望着，盼望着，新冠肺炎疫苗终于来了，世界复苏的脚步也近了。2020年12月30日，国家药监局依法附条件批准了国药集团中国生物北京公司新冠病毒灭活疫苗的上市申请。去年12月以来，美国先后宣布辉瑞和默德纳生产的新冠肺炎疫苗获批紧急使用，英国、加拿大等国也都分别批准了新冠肺炎疫苗的使用或上市……

新冠肺炎疫苗真的来了，打还是不打？到底安不安全？能提供多久的保护？那么多种疫苗技术哪个更好？病毒不断变异疫苗都能防得住吗……专家指出，想主动预防新冠病毒，接种疫苗是目前唯一有效的方法。

疫苗接种后，一切都会好吗？专家指出，如果新冠肺炎疫苗有效率90%，那么接种率66.7%可达到群体免疫；如果有效率为70%，那么接种率达到85.7%可达到群体免疫。可见，“接种疫苗究竟起多大作用”，不仅在于疫苗本身，还在于多少人去接种，越多的人接种，形成越广泛的免疫屏障，将越有利于人类整体实现群体免疫。应对新冠病毒，加强免疫，也需要构建“人类命运共同体”。

截至目前，中国新冠灭活疫苗接种量已超过1500万人次，到目前为止未出现严重不良反应。随着疫苗产量的不断扩大和接种工作的有序推进，接种人群将会逐渐从重点人群扩大到儿童、老年人等一般人群中去。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏曾预测：如果全球新冠肺炎疫苗接种覆盖率达到60%，全球疫情或许在2022年春结束。

WHO的数据显示，截至2020年12月22日全球开展的新冠肺炎疫苗研发项目达到223个。我们相信，全球疫苗研发的加速一定会带来全球抗疫“春的消息”！而我们每个人能做的就是：对新冠肺炎疫苗“应接尽接”，这既是对自己和家人的健康负责，更是阻断新冠病毒的最有效方式。

(责编：李轶群、许晓华)


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