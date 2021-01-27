宝妈湿疹加宝宝鼻炎？ 缘起饮食结构过寒凉！

医案：汤小姐，36岁，产后湿疹瘙痒数月

二胎妈妈汤小姐今年36岁，大儿子4岁，半年前家里又迎来了二宝。产后半年来，汤小姐四肢反复地出现湿疹，为了哺乳，她不敢吃西药，只是买外用的药物来涂抹，缓解瘙痒。饮食上也不敢“放肆”，只吃杂粮或蔬菜、水果，还经常煲瓜汤。最近1个月，汤小姐发现湿疹开始波及胸腹部，瘙痒也越来越重，痒得整晚睡不好，胃口也不好。祸不单行，这几天大宝的老毛病鼻炎又犯了，经常揉眼睛、鼻塞，晚上睡觉都张着嘴，早上起来又喷嚏连连。一家人赶忙找到了给汤小姐调养二胎的德叔帮忙。

德叔解谜：饮食结构过寒凉，肺脾阳气受损伤

产后体质多为气血亏虚，此时最需要温补，慢慢地将气血补足。儿童本就有脾胃不足的特点，阳气也在逐步充盈。汤小姐家中饮食多以粗粮、果蔬为主，产后汤水也多是菜汤、瓜汤，性多属寒凉，容易损伤脾胃阳气。粗粮营养价值虽高，但不易消化，对脾胃薄弱的人群只会增加脾胃负担，还不能被完全吸收。大宝鼻炎的复发，也与饮食结构不良导致的脾虚养不了肺气相关。脾脏具有运化水湿之功，一旦脾气不足，内外湿邪会停留在皮肤肌肉之间，导致了汤小姐的湿疹。治疗上，德叔以健脾益气为主，兼以祛湿止痒。服用半个月中药后，又根据德叔建议调整了家庭饮食结构，汤小姐湿疹明显减轻，大宝鼻炎缓解。

预防保健：配合熏洗、按摩

德叔认为，汤小姐和宝宝症状的“罪魁祸首”在于饮食结构过于寒凉，调整家中饮食结构最重要，应避免进食难消化或寒凉、生冷的食物，如粗粮、苦瓜、大白菜、青瓜、豆腐、海带等。汤小姐的湿疹，在急性发作期、瘙痒较为严重时以治标为主，可以用中药熏洗局部。药物：徐长卿30克，苦参20克，白鲜皮20克，将各物放入锅中，加适量清水煎煮30分钟，取汁备用。趁温热熏洗患处，每次15～20分钟，每日1次。症状控制之后，要治疗本就虚寒的脾胃，平时可做穴位按摩，选足三里、脾俞穴。具体方法如下：用拇指或食指指腹，置于穴位处按揉，力度要适中；每个穴位按揉150～200次，每日1次。起益气健脾之效。

Tips

足三里穴：位于小腿前外侧，膝盖骨下方内外侧均有一凹陷，在外侧凹陷向下3寸（4横指），距离胫骨（小腿骨）往外1横指处。

脾俞穴：位于后背，肚脐对应的是第2腰椎，再往上数3个关节，左右两侧1.5寸（2横指）处。

德叔养生药膳房

陈皮瘦肉粥

材料：猪瘦肉100克，大米150克，陈皮2-5克，生姜2-3片，精盐适量。

功效：健脾温中益气。

烹制方法：各物洗净，大米淘洗后稍浸泡，猪瘦肉切片，上述食材放入锅中，加适量清水，煮至粥成，放入适量精盐调味即可，此为3-4人量。（记者 林清清 通讯员 沈中）