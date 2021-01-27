怎样看待新冠核酸检测“复阳”

最近，上海市发现30多例新冠肺炎出院患者在14天隔离期内复阳。不时报告的“复阳”病例引起公众普遍关注。一项由北京协和医院李太生教授牵头完成的研究指出，已达到临床康复标准的新冠“常阳”“复阳”患者并不罕见，且核酸持续或反复阳性并不一定意味着传染风险增高。该研究相关结果曾于去年9月发表在期刊《新兴微生物与感染》上。

传染力非常有限

“复阳”指的是新冠肺炎患者康复后，核酸检测提示已经转阴，但经过一段时间再次检测为阳性的现象。“常阳”指的是新冠感染者痊愈后，核酸检测较长时间保持阳性的情况。目前主流观点认为，“复阳”与“常阳”很可能是同一类人群。

2020年4月，在全国援鄂医疗队撤离后，北京协和医院李太生教授等6名医护人员继续留在武汉，与武汉金银潭医院的医护人员一道救治出现严重并发症的患者，并调查部分患者在临床治愈后出现核酸检测“复阳”“常阳”的问题。

“据估计，新冠病毒的基本传染数（即一位患者在其感染期间平均产生的病例数，缩写为R0）为2.2至5.7，远高于其他致命冠状病毒。”李太生说。

研究团队对病程超过4周，达到临床治愈标准，但核酸检测呈现阳性的37名患者进行了随访观察。这些患者平均年龄为62岁，24名为男性。研究人员对这些患者进行了共431次的核酸检测，其核酸阳性时间平均为78天，最长为120天。

“这37名患者都是在2020年1月初感染新冠肺炎的，在感染第一周左右，体内病毒载量达到高峰，大多数情况下3周后下降。同时，患者在症状出现8天后，病毒传染性会显著下降。也就是说，症状出现前后，新冠病毒的传染性增加，随后迅速下降。”李太生说。

这项研究显示，截至2020年4月18日，这些患者在接受治疗后已无任何新冠肺炎症状，达到临床出院标准，但仍被检出咽拭子核酸阳性。其中，15人无法获得连续两次阴性检测结果，始终住院。另外22人因两次连续检测阴性而出院。在这22人中，13人在出院后的14天隔离观察中再次检出核酸阳性，重新入院观察；另外9人顺利完成14天隔离观察并返回家中，他们在核酸检测再次呈阳性之前，已累计与家人在未配备个人防护设备的情况下密切生活258天，无任何密接者发生继发感染。

“‘复阳’不是新话题了。”2020年3月～6月，国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作专家组成员、首都医科大学附属北京地坛医院感染二科主任医师蒋荣猛教授，在武汉的一项主要任务就是对“复阳”以及“常阳”者进行研判和管理。他表示，目前主流观点认为，“复阳”患者是没有传染性的。但对“复阳”患者进行隔离和医学观察是必要的。

区别“复阳”与二次感染

“目前已知全球存在A、B、C型3种不同的病毒毒株，不同国家和地区毒株不同，A型主要在美国和澳大利亚，B型主要在中国，C型主要在欧洲。”李太生认为，当出现“复阳”患者时，还需要对他们进行二次感染的排查。

2020年8月25日，中国工程院院士、国家卫生健康委高级别专家组成员、香港大学李嘉诚医学院微生物学系讲座教授袁国勇团队在全球首次证实，一名新冠肺炎康复者自欧洲返回香港后，核酸检测结果再次呈阳性。

“经对病毒全基因组测序分析，这位香港患者两次感染的病毒基因谱系不同。”李太生指出，这一案例说明人体可以重复感染不同毒株的新冠病毒，但这不属于“复阳”，而是二次感染。

对此，蒋荣猛表示，部分核酸“复阳”患者可能不是单纯的“复阳”，如果有不同毒株流行区的旅行史或居住史，需注意是否为二次感染。

“新冠肺炎作为一种新发传染病，很多方面都突破了我们以往的认知，包括‘复阳’在内的很多问题都需要我们不断去认识。”李太生分析，假阴性可能是“复阳”的原因之一。任何实验室检查都存在假阴性的可能，原因有多个方面。比如，目前核酸检测采用的是聚合酶链技术，就受温度等环境因素的影响。