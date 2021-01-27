长护险“升级”有哪些变化？广州市医保局解答热点问题 

职工长护险筹资由单位缴费和个人缴费，标准如图。

“医保个人账户这个月好像有点变化？”近日，细心的退休人员张阿姨发现1月份自己的医保个人账户入账的数额跟去年不一样了，经过咨询，才知道原来本月起长期护理保险开始从个人账户扣除个人缴费部分了。

广州市作为全国首批、省内唯一的长期护理保险制度试点城市，于2017年8月开始试点实施长期护理保险制度。近期，按照国家有关要求，广州市进一步修订《广州市长期护理保险试行办法》，于2021年1月1日正式实施。

长护险的好处是什么？哪些人群可以享受长护险待遇？个人是怎么缴费的？近日，针对参保人关心的热点问题，广州市医疗保障局通过媒体发布了解答。

为什么要建立

长期护理保险？

我国已进入老龄化社会，截至2019年底，60岁及以上人口达2.54亿，失能人员超4000万，失能人员长期护理保障面临不足。随着人口老龄化、高龄化加剧，建立长期护理保险制度成为越来越迫切的社会需求。

开展长期护理保险试点是党中央、国务院重要决策部署，是国家健全医疗保障体系的重要制度安排，也是广州市委市政府高度关注民生、积极应对人口老龄化的惠民举措，有利于保障失能人员的基本生活权益，改善失能人员的生活质量，减轻失能群体及其家庭经济和事务性负担，推进全市养老产业和健康服务业发展。

长期护理保险

覆盖了哪些人群？

已参加本市职工医保的人员和年满18周岁已参加本市城乡居民医保的人员，在参加本市社会医疗保险的同时参加长护险，由医保经办机构为其建立长护险参保关系，个人无需办理参保手续。

长期护理保险扩增的享受人员和待遇有哪些？

（一）扩增享受待遇人员范围：由重度失能人员扩增至全体有护理需求的失能人员（即长护1-3级人员）。

（二）新增设备使用待遇：符合规定条件的参保人可享受轮椅、床具、床垫、瘫痪康复仪器等4大类8项设备待遇。

（三）整合延续护理待遇：年满60周岁在本市医保定点医疗机构因规定的病种住院治疗后病情稳定，经延续护理评估出院后有医疗护理需求的可按规定享受长护险待遇。

（四）增加服务项目纳入支付范围：长护险生活照料服务项目和医疗护理服务项目分别各增加4项至41项和34项。

（五）新增支付医疗护理材料费用：将医疗护理中涉及使用的10大类20项材料费纳入支付范围。

长期护理保险

为什么需要个人缴费？

一是国家医保局指导意见明确要求，“筹资以单位和个人缴费为主，单位和个人缴费原则上按同比例分担，其中单位缴费可从其缴纳的职工基本医疗保险费中划出，不增加单位负担；个人缴费基数为本人工资收入，可由其职工基本医疗保险个人账户代扣缴”，确保制度长远可持续。

二是随着人口老龄化的不断加剧，老年人口以及老年失能人口增加，失能老人的生活质量问题亟待解决，失能家庭照护压力和负担也随之增加。个人缴费与年龄和失能风险相挂钩，进一步体现制度的权责对等与公平普惠，切实减轻照护家庭经济负担和事务性负担，有效促进家庭与社会的和谐发展。

三是参照国内其他试点城市的做法，按年龄分段缴费。广州职工医保35周岁以上参保人员个人账户资金，除个人缴交部分外均有医保统筹基金划拨。因居民参保人员无医保个人账户，其个人缴费部分从当年度城乡居民医保基金个人缴费部分划转，无需新增缴费，相应待遇标准低于职工医保参保人员。

四是职工和居民长护险分别有约一半的资金来源于医保基金（财政资金），具有福利性。

长期护理保险如何筹资？

职工长护险筹资由单位缴费和个人缴费。其中，单位缴费部分从职工医保统筹基金按月划转，单位无需新增缴费；个人缴费部分从其职工医保个人账户中按月代扣，个人无需办理缴费手续。另外，居民参保人员的长护险筹资由个人缴费和财政补助，分别从当年度城乡居民医保基金个人缴费部分和财政补助部分中划转，个人无需办理缴费手续。

广州试点长护险 三年2.53万人受惠

相关背景

广州市作为全国首批、省内唯一的长期护理保险制度试点城市，于2017年8月开始试点实施长期护理保险制度。在2019年12月前，长期护理保险制度试点覆盖职工社会医疗保险参保人员，重点保障重度失能人员。截至2020年12月，累计享受待遇人数2.53万人，政策范围内的费用长护险基金支付率为84%左右。（全媒体记者周洁莹 通讯员穗医保宣）