1月26日河北省新增7例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例 行动轨迹公布

2021年1月26日0—24时，河北省新增7例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，其中石家庄市报告5例，邢台市报告1例，定州市报告1例。无新增死亡病例，无新增疑似病例，新增治愈出院70例（含境外输入1例）。

1月26日0—24时，河北省无新增无症状感染者。5例无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月26日24时，河北省现有本地确诊病例715例（危重型12例、重型27例、普通型548例、轻型128例）。累计治愈出院病例584例（含境外输入36例），累计死亡病例7例，累计报告本地确诊病例1270例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者75例。

石家庄市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月26日0-24时，石家庄市新增新冠肺炎确诊病例5例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：男，66岁，藁城区增村镇小果庄村人。2021年1月6日作为密切接触者转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月25日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月26日诊断为确诊病例。

确诊病例2：女，53岁，藁城区增村镇南桥寨村人，为1月17日第17号确诊病例的儿媳。2021年1月3日至10日居村无外出，1月11日作为密切接触者转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月25日17时因发热转运至石家庄市第三医院发热门诊就诊，采集咽拭子进行核酸检测；1月26日1时核酸检测呈阳性，由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

确诊病例3：男，57岁，现住平山县防疫站小区，为1月15日第32号确诊病例的丈夫。2021年1月6日自驾车到平山县医院骨科门诊就诊，当日核酸检测呈阴性；1月7日至8日居家无外出；1月9日自驾车到平山县医院骨科门诊就诊，返家后骑自行车到平山县冶河东路圣府怡苑附近某药房购药；1月10日至13日居家无外出，期间12日核酸检测呈阴性；1月14日转运至平山县指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月24日晚核酸检测呈阳性；1月25日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月26日诊断为确诊病例。

确诊病例4：女，1岁，平山县三汲乡访驾庄村人，为1月23号第8号确诊病例的女儿。2021年1月2日11时随母亲乘私家车到平山县人民医院儿科门诊就诊，14时10分到儿科病房住院；1月3日至4日住院治疗；1月5日12时随家人乘私家车返回家中；1月6日至21日居家无外出；1月22日转运至平山县指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月23日因咳嗽转运至河北医科大学第三医院东院区就诊，期间23日至25日3次核酸检测均为阴性；1月26日核酸检测呈阳性，由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

确诊病例5：女，25岁，藁城区增村镇小果庄村人。2021年1月2日至9日居村无外出，期间4次步行到本村采样点采集咽拭子，核酸检测均为阴性；1月10日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月24日晚核酸检测呈阳性；1月25日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区；1月26日诊断为确诊病例。

邢台市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月26日0-24时，邢台市新增1例新冠肺炎确诊病例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：男，49岁，南宫市龙泽苑小区居民。2021年1月8日到联通公司上班。1月9日-12日居家未外出，1月10日在龙泽苑小区采集核酸，检测结果呈阴性。1月13日18:00到联通公司采集核酸，检测结果呈阴性。1月14日-15日居家未外出。1月16日凌晨被转运到集中隔离点隔离观察。1月25日出现发热、头痛等症状，由120负压救护车转运到邢台市第二医院。1月26日核酸检测结果呈阳性，经专家组会诊，被诊断为新冠肺炎确诊病例。

定州市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月26日0-24时，定州市新增新冠肺炎确诊病例1例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例1：女，11岁，现住定州市西城区庞白土社区。系1月17日石家庄市发布的确诊病例38号的表妹。2021年1月1日至1月3日与石家庄市确诊病例38号接触。2021年1月4日至1月8日每天由母亲骑电动车往返焦化厂小学上学,1月8日学校放寒假居家无外出。1月9日作为密切接触者被送往集中隔离点。1月26日核酸检测结果为阳性，当日由120负压救护车转运至定州市人民医院；经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。同日转诊至河北省胸科医院。