我国自主研发新技术 让冠心病诊断实现无创

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冠心病是人类健康的头号杀手，致死率、发病率居高不下。

“冠心病之所以致死率高，是因为没有无创、方便、快捷的检测金标准，患者不能实时关注自己的冠脉血管健康，也就不能发现身体异样，及时就医。”1月20日，深圳市阅影科技有限公司创始人张超博士在接受科技日报记者采访时透露，中国是世界上心脑血管病发病率最高的国家，心脑血管疾病患者已达1.6亿人，并且每年还在以400万人的速度增加，平均每分钟就有30人突发心肌梗死。

在美国约翰霍普金斯大学读博期间，张超所在实验室的主研方向就是关于心脏的，他负责的是基于CT影像对心脏和冠脉血管进行血动力学以及功能学的仿真和判断。这个经历让他看到了冠心病诊断的现实需求。

目前，冠心病的诊断标准为冠状动脉造影显示管腔狭窄50%及以上。但越来越多的临床证据显示，单纯依靠管腔狭窄程度判断心肌是否存在缺血并不可靠。

张超介绍，现阶段冠心病的确诊手段包括数字减影血管造影（DSA造影）、CT造影（CT血管成像/CTA）、冠状动脉血流储备分数测量（FFR测量）等。其中，仅有CT造影为无创检查手段，操作方法简便、安全，但由于图像偶尔会出现伪影，造成偏差；DSA造影虽然对血管形态判断精准，但是一种有创手术，价格昂贵，且无法获得功能学判断的指标；FFR测量是指冠状动脉存在狭窄病变时，血管的最大血流量与假设不存在狭窄病变时所能获得的最大血流量之比，它通过有创手术，把压力导丝送到狭窄病变远端，注射腺苷后测量获得。当FFR小于0.75，则提示存在狭窄导致血管远端血流障碍的情况。

“随着图像处理技术和计算流体动力学的发展，无需有创手术，仅仅通过CT造影模型重构、血动力模拟计算FFR值确诊冠心病已经成为现实。”张超说，为此，他和团队研发了CT-FFR技术，兼具冠脉CT造影的无创、简单、安全与FFR值测量的高精准度，目前相关临床试验已接近尾声。

首都医科大学附属北京安贞医院心内科主任医师曾勇认为，该技术可以让医生不再需要手动标注、依靠个人经验判断病人血管狭窄程度，而且实现了全自动化，几分钟之内就可以完成检测，对均衡医疗资源、提升区域医疗水平意义重大。（记者 付丽丽）